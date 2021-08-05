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Политика

Ведерников о кандидате на пост политического вице-губернатора: Жив-здоров, скоро будет

05.08.2021 18:30|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, когда у него появится заместитель по внутренней политике.

«Жив-здоров, слава Богу. Скоро будет!» - сказал глава региона в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, после сентябрьских выборов «не будет никаких разборов полетов, серьезных перезагрузок». «У нас вполне профессиональная команда сформирована. Это признают многие министерства и ведомства. Псковская область чаще звучит в позитивном ключе на федеральном уровне», - добавил он.

Теги: #администрация Псковской области #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
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