Политика

Ведерников о кандидате на пост политического вице-губернатора: Жив-здоров, скоро будет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, когда у него появится заместитель по внутренней политике.



«Жив-здоров, слава Богу. Скоро будет!» - сказал глава региона в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



По его словам, после сентябрьских выборов «не будет никаких разборов полетов, серьезных перезагрузок». «У нас вполне профессиональная команда сформирована. Это признают многие министерства и ведомства. Псковская область чаще звучит в позитивном ключе на федеральном уровне», - добавил он.