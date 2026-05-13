Алексей Севастьянов: Нарушения на выборах – это точечная история

Нарушения, которые выявляются в ходе избирательных кампаний, являются точечными. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я не помню выборов, чтобы все были всем довольны. Скорее всего, грядущими тоже не все будут довольны. По поводу нарушений, это точечная история, и Игорь Александрович (Сопов – председатель Избирательной комиссии Псковской области – ред.) это подтвердил. Я добавлю, что в Псковском областном Собрании за 5 лет, с 2021 года, мы тоже это все обсуждали, ни одной законодательной инициативы от всех присутствующих партий не поступало в части избирательного законодательства. Более того, все законы, которые касались избирательных кампаний, которые были внесены Избиркомом, если взять суммарно, точно не буду говорить, но порядка 10% законов, по которым оппозиционеры проголосовали "против". Примерно половину поддержали, остальное воздержались. Все остальное фактами и цифрами рассказал председатель Избиркома», – сказал Алексей Севастьянов.

