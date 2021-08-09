Политика

Облизбирком снял кандидата от Партии пенсионеров с выборов в региональный парламент

Избирательная комиссия Псковской области исключила из списка кандидатов в депутаты областного Собрания представителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Соответствующее решение принято на 183-м заседании 9 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

«Исключен кандидат Максим Федосеенко (№2 в региональной группе №6) из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"», - отметили в облизбиркоме.

Несколько вопросов повестки заседания касались кадрового состава территориальных избирательных комиссий Псковской области. Так, освобожден от должности председателя ТИК Порховского района и обязанностей члена ТИК с правом решающего голоса Сергей Герасимов. Досрочно прекращены полномочия члена ТИК Порховского района с правом решающего голоса Ольги Ивановой и члена ТИК Плюсского района Светланы Дронкиной.

Кроме того, утверждены формы протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Псковского областного Собрания.

В заключение члены Облизбиркома утвердили результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 2 квартал 2021 года региональными отделениями политических партий.

Финансовые отчеты предоставили 23 региональных отделения партий. Отделения политических партий «Родная партия» и «За правду» прекратили свою деятельность.