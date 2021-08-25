Политика

Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо

До сентябрьских выборов депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания остается меньше месяца. Сейчас в России, в том числе и в нашем регионе, полным ходом идет подготовка к проведению голосования. Особое внимание многих россиян привлекает то, что выборы пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Избирательная комиссия Псковской области для демонстрации того, что будет происходить на избирательных участках в дни голосования, организовала модельный участок, который сегодня, 25 августа, посетил и корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Ознакомил представителей партий и средств массой информации с работой модельного избирательного участка председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов. Для большего погружения в процесс он привел всех присутствующих к тому месту, откуда и начнет свой путь по участку избиратель — ко входу.

На двери избирательного участка в школе №1 имени Л. М. Поземского висит большой белый плакат (его еще называют аншлагом). В дни голосования именно за этими дверьми будет проходить то «таинство», к которому сегодня так усердно готовится вся страна.

Вошедшего в здание избирателя встречает волонтер — первым делом он замеряет пришедшему температуру. Если термометрический прибор даст показатель выше 37 градусов, человеку предложат проголосовать в заранее подготовленном кабинете, который будет находиться вне территории избирательного участка. Также избирателю можно будет отправиться домой — в таком случае участковая комиссия самостоятельно его посетит, чтобы дать возможность проголосовать.

Если температура тела избирателя будет соответствовать норме, ему предложат обработать руки, вручат пакет с индивидуальным «избирательным набором»: туда войдут маска, перчатки и ручка.

«Сразу скажу, что средства индивидуальной защиты для 609 избирательных участков Псковская область уже получила на 100%», - подчеркнул Игорь Сопов.

Далее избиратель сможет ознакомиться со стендом, на котором будет размещена информация о кандидатах и политических партиях, которые будут представлены в бюллетенях, а также памятки для волонтеров и избирателей, в том числе инвалидов.

«С учетом того, что у нас пока идет процесс согласования бюллетеней, не все партии представлены на стенде. Но вы знаете, что по федеральным спискам в голосовании примут участие 14 партий, в Псковской области - девять», - рассказал председатель Избирательной комиссии региона.

На входе в зал для голосования пришедшего встретит сотрудник полиции. Он проверит избирателя на предмет наличия колющих, режущих и иных запрещенных предметов. Для этого будут использовать арочные или ручные металлодетекторы. Следует отметить, что полицейский будет дежурить на участке на протяжении всех трех дней, включая ночное время суток, когда участки будут закрыты. В помещениях также будут работать камеры видеонаблюдения. А для того, чтобы наблюдать за участком можно было и ночью, свет выключать не будут, сообщил глава облизбиркома.

Запрещены на участках не только колющие и режущие предметы — председатель регионального избиркома сообщил о том, что еды на участках быть не должно. На столах членов избирательной комиссии из продуктов может быть только вода.

«Не будет всеми любимых традиционных буфетов с пирожками и лимонадами, это запрещено. У членов комиссии на столах может быть только вода. Перекусить на участке, как обычно, не получится», - рассказал Игорь Сопов.

Возьмите бюллетень

Попав в зал голосования, избиратель увидит наблюдателей. Игорь Сопов напомнил, что с 2020 года любой желающий может прийти в Общественную палату Псковской области и записаться наблюдателем на выборы, пройти обучающий семинар и в дни голосования принять участие в контроле за этим процессом.

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Далее избиратель должен получить бюллетени для голосования. Их будут выдавать только по паспорту, который, к слову, в целях предупреждения распространения коронавируса будут показывать члену комиссии дистанционно.

Получив бюллетень, избиратель отправится для голосования за ширму. Игорь Сопов подчеркнул, что на этих выборах региональный избирком отказался от использования кабинок для голосования с занавесками, поскольку в них «не обеспечивается достаточная циркуляция воздуха».

Сделав свой выбор, гражданину останется только опустить бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Специализированная установка самостоятельно может подсчитывать голоса и оповестить об этом избирателей: «Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо», - услышит проголосовавший.

При этом Игорь Сопов отметил, что по решению избирательной комиссии голоса, полученные из данных КОИБа, могут пересчитать дополнительно и вручную, если на то «возникнут веские причины».

Отметим, что вход и выход с избирательного участка разведены — избиратель будет проходить его насквозь.

А фото можно?

Продолжая список запретов на избирательном участке, следует упомянуть фото- и видеосъемку. Ее можно проводить строго с устного разрешения председателя избирательной комиссии и только в тех местах, которые он укажет. Это относится и к представителям средств массовой информации.

«От СМИ аккредитация в избирательную комиссию обязательна. Просто с удостоверением журналиста сюда нельзя. Кроме того, на стенах участка разместят информацию о правах и обязанностях СМИ на месте голосования. Любая съемка СМИ также будет с разрешения председателя комиссии. На ней не должно быть документов, персональных данных, лиц избирателей. С этим нужно быть очень внимательными, но председатели комиссии дадут журналистам сделать репортажи и собрать интересный материал», - заверил Игорь Сопов.

Необходимо напомнить тенденцию последнего масштабного голосования в России, когда принималось решение о внесении поправок в Конституцию: многие голосующие молодые люди начали делиться фотографиями своих бюллетеней со сделанным выбором в социальных сетях. Комментируя законность такой фотофиксации на выборах, Игорь Сопов отметил, что это не запрещено, а, напротив, приветствуется.

«Мы даже будем рады, если большое количество молодых людей будет показывать свой выбор и выкладывать бюллетени в социальных сетях. Главное, чтобы это (фото — ред.) не касалось персональных данных и других избирателей. Разрешение на фотографирование своего бюллетеня спрашивать не нужно», - сказал он.

Игорь Сопов также отметил, что для молодых людей, которые в этом году впервые примут участие в голосовании по достижению возраста избирателя, подготовлены небольшие сувениры — значки, которые, по его словам, «можно будет с гордостью носить до следующих выборов».

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Голосование вне участка

Избирательные участки будут по традиции работать с 8.00 до 20.00. Игорь Сопов отметил, что для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья на местах будут присутствовать 430 волонтеров. Для слабовидящих избирателей на участке каждые полчаса будут включать аудиоролики с информацией о выборах, партиях и кандидатах. Кроме того, незрячие избиратели смогут проголосовать, воспользовавшись шрифтом Брайля.

Председатель Избирательной комиссии региона заметил, что в этом году для маломобильных граждан будет доступна услуга социального такси. Ее смогли реализовать при поддержке областного комитета по социальной защите.

К тем, кто не сможет добраться до избирательного участка, избирательная комиссия приедет самостоятельно. Соответствующие заявки будут принимать до 14.00 19 сентября.

Участок ночью

Все комплексы обработки избирательных бюллетеней опломбируют в 7.30 в день старта голосования — 17 сентября. Пластиковую пломбу можно снять, только срезав ее. В течение трех дней КОИБы не будут вскрывать, также туда будут помещать бюллетени, которые соберет выездная избирательная комиссия. В том случае, если КОИБ будет неисправен или возникнут какие-либо трудности, на каждом участке будет ящик для голосования. Из него бюллетени на ночь будут убирать в сейф-пакет, который в дальнейшем будут убирать непосредственно в сейф.

«Псковская область уже закупила все сейф-пакеты. Каждый имеет индивидуальный уникальный номер. Когда вся документация будет внутри, пакет также опломбируется. Члены комиссии и наблюдатели могут поставить на нем свои росписи», - рассказал Игорь Сопов.

Опломбировать будут и сам сейф — на бумажной пломбе члены комиссии и наблюдатели также смогут поставить свои подписи. В ночное время суток сейф будет находиться на избирательном участке, где также будет дежурить сотрудник полиции.

«Этому сейфу устраивали краш-тест, пытались его взломать – не смогли. Мы полностью уверены, что бюллетени будут храниться здесь и никакая подмена им не грозит», - подчеркнул председатель регионального избиркома.

Промежуточных результатов голосования подводить не будут. В первые два дня голосования избирательная комиссия будет подсчитывать явку три раза в сутки, в третий, последний день голосования, – четыре раза.

«Скептикам, которые считают, что избирательная комиссия только и делает, что нарушает права избирателей, скажу, что перед выборами печатают бюллетени по количеству избирателей — в Псковской области это 518 029 бюллетеней. Дополнительно печатают резерв — это один процент от общего количества бюллетеней. Это делается для того, чтобы любой житель нашей страны мог проголосовать в любой точке мира и мы могли обеспечить 100% наших избирателей бюллетенями», - подчеркнул Игорь Сопов.

К сказанному остается добавить, что Избирательная комиссия организует в дни голосования информационный центр с шестью экранами, по которым можно будет наблюдать процесс голосования на участках. Работать центр начнет с 7.30 17 сентября и закончит после подсчета голосов 19 сентября.

Ксения Иванова