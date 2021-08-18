Политика

О подготовке наблюдателей к выборам рассказала председатель Общественной палаты Псковской области

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 19 августа рассказала о подготовке наблюдателей к предстоящим выборам.

Отвечая на вопрос о том, насколько наблюдатели от Общественной палаты смогут обеспечить легитимность предстоящих выборов, Наталья Горбачева рассказала, что одним из условий рассмотрения документов кандидатов на членство в Общественной палате региона является прекращение членства в любых политических партиях. «Это уже говорит о нейтралитете и взвешенности позиции, кроме того сейчас существует такой инструмент, как независимый общественный мониторинг, который показывает состояние этой атмосферы (выборов — ред.)», - отметила она.

Наталья Горбачева подчеркнула, что ранее она никогда не участвовала в выборах «ни с какой точки зрения, кроме как в качестве общественного избирателя». «Сейчас, как говорится, все избирательные участки наши, я выступаю в другой роли, и мне это очень интересно», - призналась она.

В эфире также затронули вопрос компетентности наблюдателей Общественной палаты на выборах. Отвечая на него, Наталья Горбачева рассказала, уже провели два этапа подготовки наблюдателей на 609 участках. Сейчас Общественная палата готова предоставить по два подготовленных наблюдателя на участок.

«Конечно, не все юристы, но умный человек не берет сразу всю ответственность, а советуется. Так и выстраивается система. У нас достаточное количество юристов, мы им доверяем», - пояснила она.

Главные принципы работы Общественной палаты — это независимость, прозрачность и легитимность, подчеркнула Наталья Горбачева. «Я стояла на этом и буду стоять», - отметила гость студии.

Наталья Горбачева также добавила, что подвести окончательные итоги можно будет после выборов на пресс-конференции, которая состоится 20 сентября.