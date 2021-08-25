Политика

«Сообразим на троих»: Предвыборные программы партий - раздача слонов и подарков, материализация духов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 августа.

Соведущие передачи Максим Костиков, Александр Савенко и Олег Добрынин обсудили ход избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания и сравнили программы, с которыми партии вышли на финальный этап предвыборного забега.

Какие «пряники» обещают своим сторонникам в обмен на их голоса и готовы ли за них проголосовать избиратели? Что общего в избирательных программах разных партий, сколько в них популизма и мифологии?

Интересует ли избирателей то, что прописано в программных документах партий, или наши люди «голосуют сердцем», обращая мало внимания на стратегии и планы кандидатов? Отличаются ли программы партий друг от друга или все тут традиционно выступают «за все хорошее и против всего плохого»?

Ответы на эти вопросы соведущие «Сообразим на троих» искали вместе с радиослушателями «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).