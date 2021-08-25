Политика

Лев Шлосберг прокомментировал решение ЦИК о его исключении из федерального списка партии «Яблоко»

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг прокомментировал корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове решение ЦИК о его исключении из федерального списка партии «Яблоко».

«Решение ЦИКа было известно заранее. Я знал об этом сразу после решения суда апелляционной инстанции. К сожалению, на сегодняшний день мы еще не получили решения апелляционного суда. Надеемся получить его не позже завтрашнего дня. Оно будет немедленно обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде. Мы считаем, что у судов двух инстанций не было никаких оснований для удовлетворения административного иска», - сказал Лев Шлосберг.

Он отметил, что иск поставил под сомнение законодательство Российской Федерации, и это было сделано сознательно. «Решение по мне и в Московском городском суде, и в первом апелляционном суде не основано на законе. Даже на том самом репрессивном законе об ограничении избирательных прав, который вступил в силу 4 июня. Это все будет изложено в кассационной жалобе. Она будет подана в Верховный суд. У Верховного суда будет 5 дней на рассмотрение этой жалобы. Мы будем делать все для восстановления избирательных прав граждан, потому что речь идет, строго говоря, не о моем личном участии в выборах и работе депутатом. Речь идет об избирательных правах сотен тысяч людей в этом округе, а в масштабах страны - миллионов людей, которые должны голосовать за тех политиков, которых они поддерживают», - подчеркнул лидер регионального отделения партии «Яблоко».

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Кроме того, Лев Шлосберг сказал, что заведомо знает о том, что из списка на выборы в Псковское областное Собрание депутатов его также исключат. Однако это решение местного уровня партия обжаловать пока не планирует.