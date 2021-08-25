Политика

Лидеры «Яблока» выступили против исключения Шлосберга из федерального списка партии

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский выступили против исключения Льва Шлосберга из федерального списка партии. Их заявление опубликовано в официальном Telegram-канале партии.

«Партия "Яблоко" со всей ответственностью заявляет: нет никаких правовых и юридических оснований для исключения Льва Шлосберга из предвыборного федерального списка партии даже в рамках того абсурдного и репрессивного законодательства, в нарушении которого его обвиняют. Все обвинения в его адрес не соответствуют действительности и умышленно инспирированы. Лев Шлосберг является известным и уважаемым российским политиком и отважным человеком. Его снимают с выборов исключительно за то, что он никогда не боялся говорить то, что думает», - говорится в заявлении.

По их мнению, снятие Льва Шлосберга с выборов — это «еще один очевидный шаг в сторону презрения к российскому обществу, отказ миллионам образованных людей от возможности участвовать в политике». «Это очередной шаг на разрыв власти с российским обществом и демонстрация того, что представляет собой сегодняшнее государство», - считают политики.

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«Партия "Яблоко" никогда не согласится с произволом в отношении Льва Шлосберга и отстранением его от выборов и будет добиваться всеми доступными и законными способами отмены этого возмутительного и неправового решения на всех уровнях и во всех инстанциях», - резюмировали руководители партии.

