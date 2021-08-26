Политика

Депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса

Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде.

Наталья Поклонская (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В самое ближайшее время международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы на нее уже готовы, пишет РБК со ссылкой на два источника в Госдуме.

Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны агреман на его назначение.

«Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана», - ранее рассказывал источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме. «Однако с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской», - сказали два других близких к Кремлю источника.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.