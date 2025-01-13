Политика

Депутаты Куньинской волости поддержали преобразование района в округ

Депутаты Куньинской волости поддержали преобразование Куньинского района в округ. Такое решение было принято на 34-й сессии Собрания депутатов второго созыва рабочего поселка Кунья 15 января.

Фото: глава Куньинского района Олег Лебедев / Telegram

«Выразить согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Куньинский район": городского поселения "Кунья", сельского поселения "Жижицкая волость", сельского поселения "Каськовская волость", сельского поселения "Куньинская волость", сельского поселения "Пухновская волость", в муниципальное образование "Куньинский муниципальный округ Псковской области" путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», - решили депутаты.

Также они приняли решение обратиться к губернатору региона с предложением внести в Псковское областное Собрание депутатов в порядке законодательной инициативы законопроект о преобразовании Куньинского района в округ.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.