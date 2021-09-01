Политика

Кандидаты в депутаты поспорили о корнях проблем Псковской области

Сегодня, 1 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове состоялся очередной раунд предвыборных дебатов. Секретарь Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и представитель партии «Родина» в Псковской области Михаил Лебедик подискутировали на тему социально-экономического развития Псковской области. В частности, они рассказали, какие проблемы считают самыми острыми для региона и какие пути их решения заложены в программах, с которыми партии пойдут на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

Антон Минаков на основе своих многочисленных поездок по районам (за две недели он побывал почти в 15 районах) сделал вывод, что картина в регионе не меняется десятилетиями.

«На первом месте проблемы здравоохранения. Местные жители жалуются на отсутствие достойных поликлиник и больниц на местах, на нехватку квалифицированных терапевтов, хирургов и окулистов. Например, жителям Бежаниц и Новоржева приходится ездить на прием к травматологу в Великие Луки, - рассказал региональный координатор ЛДПР. - Второй момент - низкие зарплаты. Государство сколько угодно может рисовать цифры, что средняя зарплата по Псковской области - 30 - 35 тысяч рублей, но это не так. Покажите эти цифры менеджерам среднего звена, врачам, учителям - и вас поднимут на смех».

Еще одной актуальной проблемой, которую обозначил Антон Минаков на основании жалоб населения, - является состояние дорожной инфраструктуры, в частности, в сельской глубинке.

Петр Алексеенко в числе главных проблем социально-экономического развития псковского региона перечислил маленькие пенсии и зарплаты, а также закрытие школ и других социально значимых учреждений, вместо которых теперь стоят «крепкие бесхозные здания».

Также от имени коммунистов он призвал поднимать в регионе сельское хозяйство. «У нас богатая земля, но жаль видеть заросшие поля с неубранными следами заготовок древесины. Также надо развивать крупное промышленное производство, помогать мелким производителям», - добавил Петр Алексеенко. В качестве положительного примера он отметил работу «Псковского завода механических приводов».

«Часто там бываем и видим, что он не требует бюджетных вливаний, платит налоги, там высокая культура производства, создаются рабочие места - настоящее современное производство», - похвалил предприятие Игоря Савицкого лидер псковских коммунистов, при этом выразив сожаление, что такие «очаги эффективного производства» слабо пропагандируются на уровне государства, а бюджетные деньги вливаются в площадки, которые не приносят отдачи.

С его мнением согласился и Михаил Лебедик. Работа таких площадок как ПЗМП должна быть примером для других, отметил он и добавил, что «в тени сидят» много хороших предприятий региона. Также политик высказался за более эффективную реализацию программ, направленных на развитие туристской отрасли Псковской области и за эффективную помощь грамотным специалистам псковского региона на законодательном уровне путем принятия эффективных законопроектов.

В продолжение дебатов гости студии ответили на вопросы ведущего программы, главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко. Петр Алексеенко поделился своим мнением по поводу расхожих упреков, что корни самых острых проблем Псковской области уходят в советский период, когда «правили» коммунисты.

«Я не принимаю эти упреки. Область была не на таком уж плохом счету. Да, мы не могли похвастаться урожаями, но в то же время, чтоб поднять регион, специально было принято постановление ЦК КПСС о социально-экономическом развитии Псковской области. Задел, созданный в 70-80-е годы, позволил возвести в райцентрах пятиэтажки, медпункты, клубы, школы, столовые. Развивались заводы, сельхозорганизации. Не было в Псковской области застоя, и если б не 1991 год, она динамично развивалась бы», - обозначил свою позицию Петр Алексеенко. При этом он заметил, что «за годы правления либералов» население области сократилось на 200 тысяч, а численность школ и медучреждений — в два раза.

Между тем Михаил Лебедик полагает, что «мы сами эту страну и развалили»: «Мы всегда ищем крайнего, кто, но это мы с вами страну развалили. С заводов тащили все: кто повыше — тащил побольше, кто пониже — поменьше».

Антону Минакову был задан вопрос о перспективах серьезного влияния ЛДПР на развитие псковского региона. В последнее время серьезного прорыва в этом плане не произошло, несмотря на то, что для ЛДПР Псковская области имела особое значение. Сейчас у власти «Единая Россия», Псковская область - уже давно не вотчина ЛДПР, а лидер партии Владимир Жириновский уже не приезжал 10 лет.

Лидер псковских либерал-демократов отметил, что нынешняя ситуация абсолютно несопоставима с тем, что было в 90-х годах, когда за ЛДПР голосовали более 40% избирателей. А поменять положение дел не только в псковском регионе, но и в стране в целом, по мнению Антона Минакова, можно будет лишь тогда, когда «Единая Россия» потеряет большинство в Госдуме и заксобраниях и не будет «единолично принимать антинародные законопроекты».

У Михаила Лебедика ведущий поинтересовался, насколько сильно по репутации «Родины» в Псковской области бьет уголовное дело прежнего руководителя регионального отделения партии Константина Вилкова. Напомним, сейчас он находится в СИЗО в связи с обвинением по уголовным статьям.

«Я не пресс-служба УВД, лишнего говорить не буду. Он еще не осужден, идет следствие. Поэтому не будем обсуждать человека, который сидит, за глаза», - сказал Михаил Лебедик. При этом он добавил, что на партии «дело Вилкова» никак не отражается, она активно работает.

Также участники дебатов поделились своим отношением к так называемому «умному голосованию», которое предполагает голосование за оппозиционного кандидата с наибольшими шансами победить. Все выразили отрицательное отношение к данной технологии. Так, Петр Алексеенко считает ее «не умным голосованием», поскольку «мы выбираем, прежде всего, не людей, а голосуем за предвыборную программу». Антон Минаков полагает, что «избиратели и сами достаточно умны для того, чтобы самостоятельно определиться, кого поддерживать, и для этого им указки из интернета не нужны».

Гости студии скептически прокомментировали и перспективы перехода на электронное голосование. «С одной стороны, можно посмотреть на наших западных соседей, которые уже давно это ввели, а с другой - возникают вопросы, как будет осуществляться контроль за подсчетом голосов. На каждом избирательном участке есть наблюдатели, а как быть с порталом госуслуг?» - заметил координатор регионального отделения ЛДПР.

Петр Алексеенко отметил, по его мнению, двойственную позицию Центризбиркома в этом вопросе. «На сентябрьских выборах не будет всеобщего доступа к видеотрансляции с избирательных участков. Элла Памфилова говорит - хакеры могут влезть. А в электронное голосование что ли не могут? У нас базы телефонов, паспортных данных продаются, а тут голос тем более легко забрать будет», - считает Петр Алексеенко.

В свою очередь Михаил Лебедик заявил, что введение электронного голосования не решит проблему явки на выборы. Многие избиратели не идут голосовать, поскольку негативно относятся к огромному объему распространяемой предвыборной агитации и к кандидатам, которые зачастую обещают то, что не смогут выполнить.