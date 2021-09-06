Политика

Предвыборные дебаты: есть ли в обществе запрос на обновление политической системы? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись предвыборных дебатов, которые состоялись прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 8 сентября.

Гости студии высказали свое мнение о том, нужно ли нашей политической системе обновление и есть ли в обществе запрос на такие перемены.

В дебатах приняли участие:

Олег Брячак, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»,

Артур Гайдук, член фракции партии «Яблоко» в областном Собрании депутатов,

Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»,

Андрей Маковский, представитель партии «Новые люди».

В рамках прямого эфира гости студии также задали вопросы своим оппонентам и ответили на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.