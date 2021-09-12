КПРФ: наша главная задача — восстановить сферу здравоохранения

Псковская область находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, одна из главных проблемных зон — состояние сферы здравоохранения, закрытие медицинских учреждений в районах и острый кадровый дефицит. Такое мнение высказал первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ, лидер списка коммунистов на выборах в региональный парламент Петр Алексеенко.
Он убежден, что такое положение дел надо срочно менять. Конкретные меры содержатся в предвыборной программе областного отделения КПРФ. В ее основу взята программа КПРФ «10 шагов к власти народа», предлагающая переход от «бандитского капитализма» к обновленному социализму. Цель программы КПРФ - благополучие народа, а не отдельных капиталистов.
Кроме того, в программе областного отделения КПРФ обозначена необходимость ремонта, восстановления и модернизации всех медицинских учреждений Псковской области.
«Пришло время навести порядок в обеспечении медицинских учреждений лекарствами и препаратами, в том числе для категорий граждан, имеющих льготы на их получение», - убеждены псковские коммунисты.
Мы призываем вас поддержать КПРФ и кандидатов от партии на выборах депутатов Псковского областного Собрания 19 сентября.
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»