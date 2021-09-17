Политика

Фотомарофон «Профсоюз и выборы» проводят в Псковской области

Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ начала фотомарофон «Профсоюз и выборы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В псковском облсовпрофе напомнили, что на протяжении многих лет учреждения образования предоставляют места для избирательных участков, а педагоги и профсоюзный актив всегда принимают активное участие в проведении выборов.

«Они и наблюдатели, и члены избирательных комиссий, и агитаторы. Педагоги - это люди с высокой гражданской ответственностью и перед обучающимися, и перед родителями, и государством. Фотомарофон является доказательством этому. С утра наши члены профсоюза уже на выборах», - отметили в облсовпрофе.