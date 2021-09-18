Политика

Девять жалоб поступило в Избирательную комиссию Псковской области 17 сентября

Девять жалоб поступило в Избирательную комиссию Псковской области по итогам первого дня голосования, 17 сентября. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в информационном центре сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По итогам вчерашнего дня в Избирательную комиссию Псковской области поступило девять жалоб, только две из из них признаны обоснованными, - отметил он. - Если говорить о жалобах, которые признаны обоснованными, это жалоба на комиссию, где не был указан номер избирательного участка, и один из переносных ящиков, которые должны были использоваться для выездного голосования, не был опломбирован вовремя. Остальные жалобы признаны необоснованными. Например, под видеокамеру не попадает стационарный ящик для голосования, во "ВКонтакте" размещается агитация от одной из политических партий. Все жалобы были рассмотрены, разобраны, проблем в настоящее время не видим».

Игорь Сопов также сообщил, что на вчерашний день явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 17,29%, на выборах депутатов областного Собрания — 16,51%.



«На 8.00 18 сентября открыты все 609 избирательных участков, никаких проблем не возникло», - добавил председатель облизбиркома.