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Политика

«Независимый общественный мониторинг» принял более 800 сообщений от наблюдателей в Псковской области

18.09.2021 12:47|ПсковКомментариев: 0

867 информационных сообщений от наблюдателей, работающих на выборах в Псковской области, поступило на портал «Независимый общественный мониторинг» 17 сентября. Об этом сообщила член Общественной палаты Псковской области Алена Иванова в информационном центре облизбиркома 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я координирую Независимый общественный мониторинг по нашему региону. Он открылся 16 сентября. Это ситуационный центр Ассоциации независимого общественного мониторинга. Он представляет собой сайт — nom24.ru. И в этом году разработано приложение, которое работает на всех платформах. На этом сайте и в этом приложении любой наблюдатель, любой избиратель может зарегистрироваться и выложить ситуацию на том или ином избирательном участке. Вчера мы получили достаточно большое количество сообщений от наблюдателей. Сообщения на этом сайте бывают двух видов: информационного характера или сообщение о проблеме. Мы получили только информационные сообщения — 867, которые поступали с 8.00 до полуночи», — отметила Алена Иванова.


Член региональной Общественной палаты рассказала, что наблюдатели присылали сообщения о том, соблюдаются ли на участках санитарные требования, правильно ли работают сотрудники участковых избирательных комиссий, вовремя ли проходят, какова загруженность избирательных участков, правильно ли ведется протокол, а также фотографии.

Сообщения поступали практически со всех избирательных участков, уточнила она. Алена Иванова подчеркнула, что такой портал упрощает работу, позволяет быстро реагировать на ситуации на избирательных участках. «В дальнейшем это позволит сделать аналитику происходящего на избирательных участках в течение этих трех дней, а также сделать рейтинг наблюдателей», - отметила она.

По предварительным данным, отправка сообщений наблюдателями будет доступна до 20 сентября.

Напомним, на избирательных участках в Псковской области работают 455 наблюдателей от Общественной палаты региона.

Теги: #Общественная палата Псковской области #наблюдатель #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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