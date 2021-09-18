«Независимый общественный мониторинг» принял более 800 сообщений от наблюдателей в Псковской области

867 информационных сообщений от наблюдателей, работающих на выборах в Псковской области, поступило на портал «Независимый общественный мониторинг» 17 сентября. Об этом сообщила член Общественной палаты Псковской области Алена Иванова в информационном центре облизбиркома 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Член региональной Общественной палаты рассказала, что наблюдатели присылали сообщения о том, соблюдаются ли на участках санитарные требования, правильно ли работают сотрудники участковых избирательных комиссий, вовремя ли проходят, какова загруженность избирательных участков, правильно ли ведется протокол, а также фотографии.
Сообщения поступали практически со всех избирательных участков, уточнила она. Алена Иванова подчеркнула, что такой портал упрощает работу, позволяет быстро реагировать на ситуации на избирательных участках. «В дальнейшем это позволит сделать аналитику происходящего на избирательных участках в течение этих трех дней, а также сделать рейтинг наблюдателей», - отметила она.
По предварительным данным, отправка сообщений наблюдателями будет доступна до 20 сентября.
Напомним, на избирательных участках в Псковской области работают 455 наблюдателей от Общественной палаты региона.