Наталья Тудакова стала первым избирателем на своем участке 19 сентября

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова в воскресенье, 19 сентября, первой проголосовала на избирательном участке №18, организованном в училище №23. Сюда она пришла вместе со своим 14-летним сыном, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Уже в 8:01 Наталья Тудакова получала бюллетени. И чтобы опустить их в КОИБ, пришлось даже подождать - члены комиссии сверяли показания.
Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.