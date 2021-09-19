Политика

Наталья Тудакова стала первым избирателем на своем участке 19 сентября

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова в воскресенье, 19 сентября, первой проголосовала на избирательном участке №18, организованном в училище №23. Сюда она пришла вместе со своим 14-летним сыном, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я здесь в 8 утра проголосовала сразу. Сын у меня подросток 14 лет, а у подростков всегда одна фраза о том, что они сами делают свой выбор и сами вправе решать, как им поступить. Я призываю всех подростковый максимализм примерить к себе, и сказать: "Я сам вправе решить, как мне дальше жить, в какой стране работать". Прийти на избирательный участок и сделать свой выбор», - сказала Наталья Тудакова.

Уже в 8:01 Наталья Тудакова получала бюллетени. И чтобы опустить их в КОИБ, пришлось даже подождать - члены комиссии сверяли показания.

Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.