Политика

Явка на выборах депутатов в региональный парламент в Псковской области превысила 30%

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук обнародовал данные о явке избирателей на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента по состоянию на 12.00 19 сентября. Об этом из информационного центра облизбиркома передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, явка на выборах депутатов Госдумы составила 32,5% (на 10.00 — 28,90%), депутатов Псковского областного Собрания — 31,57% (на 10.00 — 28,03%).

На выборах главы Куньинского района проголосовали 46,56% избирателей (на 10.00 — 42,91%), на выборах главы Новосокольнического района — 35,66% избирателей (на 10.00 — 31,16%).

Напомним, сегодня, 19 сентября, Псковская область присоединится к Всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2021. Время избранных». После закрытия избирательных участков, в 22.00, эксперты и участники процесса подведут итоги выборов в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, 19).