Политика

Антон Минаков посетил избирательный участок в основной день для голосования

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков 19 сентября проголосовал на избирательном участке №27, расположенном в помещении Псковской дистанции электроснабжения на улице Рельсовой, 2. Избирательный участок депутат посетил в традиционный для голосования день - воскресенье.

«В пятницу и субботу было много дел, также связанных с выборами - мы объезжали избирательные участки, пытались выявить нарушения. Воскресенье я считаю основным днем голосования, когда есть для этого свободное время. Воскресенье - традиционный день голосования», - отметил Антон Минаков.

Он также отметил, что принимает участие в голосовании на выборах с 18 лет. «Не пропустил ни одного дня голосования, поскольку искренне убежден, что ходить на выборы - это не то что право, это священная обязанность любого гражданина, которому не все равно, в какой стране он живет и какое будущее будет ждать его и его детей», - заключил Антон Минаков.

Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.