Политика

Официальные итоги выборов в Госдуму и региональный парламент в Псковской области подведут 21 сентября

Официальные итоги выборов депутатов в Госдуму и региональный парламент в Псковской области подведут 21 сентября. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В первой половине дня», - уточнил Игорь Сопов. Кроме того, он сообщил, что за три дня голосования в избирательные комиссии региона поступило 60 обращений, из них 10 признали обоснованными. «Это вполне хороший результат. Ни на одном из участков выборы не отменили, вбросов не было. Легитимность для нас - самое важное, как и безопасность», - подчеркнул председатель облизбиркома.

Также Игорь Сопов сообщил, что официальный символ областной избирательной комиссии, кот Барсик, еще появится на первом праздновании Дня избирательной системы Псковской области 24 сентября.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Псковская область присоединилась к Всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2021. Время избранных». Эксперты и участники процесса подводят итоги выборов в проектном офисе «Команда 2018».