Политика

Олег Брячак назвал сентябрьские выборы в Псковской области легитимными

Около 700 наблюдателей следили за тем, чтобы выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание проходили честно и легитимно. Об этом в беседе с корреспондентом «МК в Пскове» рассказал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак.

Он отметил, что в целом избирательная кампания была организована на уровне, а затем поблагодарил за это руководителя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и главу региона Михаила Ведерникова.

«Серьезных нарушений не выявлено на данный момент. Лично я контролировал многие участки – проезжал, смотрел. И также у нас было порядка 700 наблюдателей по всей области, которые тоже серьезных нарушений каких-то не зафиксировали. То есть эти выборы легитимные. Поэтому мы результаты признаем и поздравляем тех, кто достойно победил в борьбе», - отметил Олег Брячак.

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента «МК в Пскове», лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» сообщил, что нормы коронавирусной безопасности на избирательных участках строго соблюдались. «Конкретно: выдавали маски и перчатки, обрабатывали руки, все в масках были, а члены избирательной комиссии вообще чуть ли не в скафандрах», - подчеркнул он.

Прошедшие выборы Олег Брячак оценил положительно, а на вопрос о необходимости введения дистанционного электронного голосования заявил, что оно жителям страны, по его мнению, не нужно.

«Нужно голосовать лично на избирательных участках. Потому что дистанционное голосование очень сложно проконтролировать, и доверие к тем результатам, которые будут в процессе дистанционного голосования, на мой взгляд, будет не то», - резюмировал он.