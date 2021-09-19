Политика

Андрей Маковский рад запросу на обновление политических партий в Псковской области

Приятно, что в нашем обществе есть запрос на обновление политических партий, заявил лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда мы приезжали в районы Псковской области, было приятно, что люди говорили - мы не знаем, какова ваша программа, но мы будем голосовать за вас, потому что вы - "Новые люди"», - рассказал Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что «Новые люди» - молодая партия, которой всего 1,5 года, и основной ее электорат - это молодежь.

«Наша партия интересна, в мероприятиях участвует много людей, они вызывают ажиотаж. Приятно, что о нас знают. Пока мы набрали 8% голосов на выборах в областное Собрание. Надеемся перешагнуть барьер в 5% в Государственную Думу», - заключил Андрей Маковский.