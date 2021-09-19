Политика

Артур Гайдук усомнился в легитимности сентябрьских выборов

Кандидат в депутаты Госдумы по Псковскому одномандатному избирательному округу №148, кандидат в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва от партии «Яблоко» Артур Гайдук пока воздерживается от комментариев по поводу прошедших выборов.

«Результатов выборов пока нет, поэтому и комментировать пока нечего», - отметил он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. В то же время кандидат высказал сомнения по поводу легитимности прошедших выборов.

«О какой легитимности может идти речь, если мы обнаружили сейфы с кучей вскрытых сейф-пакетов», - заявил Артур Гайдук. Такие факты, по его словам, имели место в нескольких участковых избирательных комиссиях. «Я знаю о трех таких фактах», - уточнил он.