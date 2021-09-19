Политика

Действующие главы Куньинского и Новосокольнического районов могут быть переизбраны на новый срок

Стали известны лидеры голосования на выборах глав Куньинского и Новосокольнического районов, состоявшихся с 17 по 19 сентября.

Фото здесь и далее: pskov.ru

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, по предварительным данным, на выборах главы Новосокольнического района лидирует Виталий Соловьев (действующий глава муниципального образования с 2006 года). У него свыше 45% голосов.

Между тем, на выборах главы Куньинского района лидирует действующий глава Олег Лебедев (более 60%). Напомним, он возглавляет район с 2016 года.