Политика

Почти 40% избирателей проголосовали за Александра Козловского на выборах в Госдуму по 148-му округу

По предварительным данным, кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский побеждает на выборах депутата Государственной Думы по 148-му одномандатному избирательному округу (Псковская область) с результатом 39,25% после обработки 12,48% протоколов УИК. Соответствующие данные обнародовал ЦИК России.

Кандидат от КПРФ Дмитрий Михайлов набрал 12,57%, а кандидат от партии «Яблоко» Артур Гайдук — 11,40%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах состоялось с 17 по 19 сентября. В Псковской области прошло семь избирательных кампаний, включая выборы в Псковское областное Собрание.