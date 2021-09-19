Олег Лебедев побеждает на выборах главы Куньинского района

По предварительной информации, действующий глава Куньинского района Олег Лебедев побеждает на выборах руководителя муниципалитета. Соответствующие данные предоставлены Избирательной комиссией Псковской области.
Кандидатуру Олега Лебедева («Единая Россия») поддержали 68,25% избирателей. Второе место на выборах заняла Наталья Бельская (ЛДПР, 11,76%), третье — Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 8,63%), далее — Андрей Маковский («Новые люди», 4,96%) и Игорь Романов («Партия роста», 3,73%).
Всего участие в выборах главы района приняли участие 56,22% избирателей (3 672).