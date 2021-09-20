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Политика

Олег Лебедев: Куньинский район всегда активен на выборах

20.09.2021 17:13|ПсковКомментариев: 0

Хорошая явка на выборах главы Куньинского района, депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы говорит о том, что люди в муниципалитете активны и сознательны. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал действующий глава Куньинского района, Олег Лебедев, по предварительным данным, переизбранный на новый срок.

«Благодаря слаженной работе нашей территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий все прошло на высоком уровне, без сбоев и нарушений, а это самое главное. И, конечно, очень приятно, что жители нашего района поддержали кандидатов-одномандатников по депутатскому корпусу в Псковское областное Собрание, в Государственную Думу. С довольно хорошими процентами. И мою кандидатуру тоже поддержали», - прокомментировал Олег Лебедев.

По словам Олега Лебедева, его высокие показатели на выборах главы муниципалитета — это заслуга и труд многих людей, включая сотрудников районной администрации, администраций поселений, депутатский корпус и жителей Куньинского района. «Конечно же, нельзя забывать об активности граждан, которые не только обращаются с критикой, но и помогают в решении тех или иных проблем», - подчеркнул он.

Избирающийся на второй срок глава Куньинского района также добавил, что «очень доволен явкой на выборах в муниципалитете». Напомним, всего участие в голосовании на выборах главы района приняли 56,22% избирателей (3 672 человек).

«Наши жители очень активные, сознательные, они не сидели в стороне и не отмалчивались, а проявили гражданскую позицию, пришли на выборы. Район у нас, в принципе, всегда достаточно активный (на выборах - ред.). Конечно, здесь заслуга, в том числе, и комиссий, потому что они старались и отработали все заявки, которые были сделаны для голосования на дому, учитывая эпидемиологическую остановку, это было очень важно», - рассказал Олег Лебедев.

Он также добавил, что многие жители Куньинского района пришли проголосовать на избирательные участки. «Даже в выходной день, 19 сентября, когда лил дождь, люди все равно приходили на избирательные участки и отдавали свои голоса», - заметил глава муниципалитета.

Теги: #Куньинский район #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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