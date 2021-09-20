Политика

Единороссы победили во всех одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание

В 13-ти одномандатных округах по итогам выборов в Псковское областное Собрание побеждают кандидаты от политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили на заседании облизбиркома сегодня, 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, в округе №1 победил Алексей Севастьянов, в округе №2 - Елена Лунгу, в округе №3 - Александр Братчиков, в округе №4 - Юрий Сорокин, в округе №5 - Татьяна Фомченкова, в округе №6 - Елена Даньшова, в округе №8 - Александр Котов, в округе №7 - Владимир Кузь, в округе №9 - Армен Мнацаканян, в округе №10 - Виктор Остренко, в округе №11 - Игорь Дитрих, в округе №12 - Андрей Козлов, в округе №13 - Виктор Иващенко.

Напомним, выборы в региональный парламент прошли 17-19 сентября.