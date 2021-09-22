Политика

Олег Брячак откажется от зарплаты депутата в областном Собрании

Руководитель псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак откажется от зарплаты депутата в Псковском областном Собрании депутатов. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я иду в областное Собрание, чтобы было больше возможностей», - отметил депутат. В статусе депутата регионального парламента он намерен заняться наведением порядка с водой и мусорной проблемой, особенно актуальной, по словам политика, для Талабских островов. «Этот природный заповедник совсем загадили, я обращался к властям Псковского района. В статусе областного депутата мне будет проще стимулировать их к работе. Есть еще масса важных вопросов», - сообщил Олег Брячак.

Информации о том, кто войдет в Псковскую городскую Думу от «Справедливой России» вместо него, пока нет.

Он написал заявление о сложении полномочий депутата Псковской городской Думы, которое будет рассмотрено комитетом Думы на следующей неделе. «Хочу официально заявить, что написал отказ от зарплаты депутата в пользу областного Собрания, я буду работать на освобожденной основе. Это даст мне больше времени для решения проблем населения», - сказал Олег Брячак.

На выборах в Псковское областное Собрание депутатов в сентябре 2021 года «Справедливая Россия» набрала около 9%, партия получит один мандат. Возглавлявшая список партии Елена Драпеко отказалась от депутатского мандата в псковском парламенте.

Олег Брячак в 2011 и 2016 годах избирался депутатом Псковского областного Собрания депутатов 5-го и 6-го созывов по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». В 2017 году он перешел в Псковскую городскую Думу.