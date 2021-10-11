Политика

Лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев сложил полномочия депутата Госдумы

Лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» Александр Васильев сложил полномочия депутата Государственной Думы. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Александра Васильева

«Прощай, Дума! Сегодня закончились мои полномочия депутата. Хочу сказать большое спасибо моей команде помощников. Мы прошли большой нелегкий путь, есть, что вспомнить и рассказать потомкам. Будем работать дальше. Надо применить полученный опыт на благо Отечества», - прокомментировал Александр Васильев свой уход из органа законодательной власти.

Александр Васильев родился 30 марта 1982 года в Пскове. Имеет высшее профессиональное образование.

Стал широко известен как лидер движения «Убитые дороги». В 2011 году активно участвовал в деятельности Общероссийского народного фронта, неоднократно встречался с лидером «Единой России» Владимиром Путиным. Во второй половине 2011 года вместе с группой единомышленников совершил автопробег по маршруту Владивосток – Калининград.

До декабря 2011 года жил в Пскове и работал ведущим инженером в Псковском государственном политехническом институте.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия».