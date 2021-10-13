Политика

«Сообразим на троих»: Нужна ли России демократия? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 14 октября.

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили актуальные темы общественно-политической жизни.

Главная тема сегодняшнего выпуска навеяна высказываниями Владимира Путина. Накануне президент заявил: демократия в России жива, а политическая система стабильно развивается. Оппозиция, по его словам, критикует власть «так жестко, как, может быть, в других странах не делают». И даже финансируемые государством СМИ могут занимать непримиримую позицию к властям. Как считает Путин, говоря о демократии в любой стране нужно исходить из ее культуры и традиций. Между тем представители оппозиции постоянно заявляют об ущемлении прав и гражданских свобод, подавлении инакомыслия, «закручивании гаек» и отходе государства от демократических ценностей.

Какой точки зрения придерживаетесь вы? Хватает ли России демократии? И вообще нужна ли она нашему обществу, является ли ценностью для наших сограждан?