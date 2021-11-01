Дмитрий Михайлов поделился планами КПРФ на 2022 год

Секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился планами партии на 2022 год.
Кроме того, гость студии рассказал о программе минимум КПРФ на предстоящих выборах в Псковскую и Великолукскую городские Думы. «Если сохраним тот же прием в партию, тот же рост влияния в исполнительной, законодательной, представительных органах власти… Потихоньку на 10-15% каждые выборы прибавляем. Если будет такой же рост политического влияния, это будет программа минимум», - сказал Дмитрий Михайлов.
«Кто готов связать свою жизнь с общественными работами или с политической деятельностью, готов участвовать наблюдателями в следующем году, агитаторами, кандидатами в депутаты городских Дум или районных Собраний, пожалуйста, обращайтесь. Мы сейчас хотим разговаривать с людьми, искать их сильные стороны, грамотно расставить, чтобы дать бой», - резюмировал секретарь псковского обкома КПРФ.