Политика

Дмитрий Михайлов поделился планами КПРФ на 2022 год

Секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился планами партии на 2022 год.

«Мы открыты для диалога. Я хочу напомнить, что у нас есть общественное движение "За новый социализм". Мы этой организации отдали 4-й областной округ. Люди воспряли, показали свои способности. Поэтому и в 2022 году с удовольствием возьмем их в наши списки. Готовы с ними работать. У нас есть левый фронт, у нас есть женское движение и комсомол. На выборах в Госдуму 56 общественных организаций сплотились под флагами КПРФ. В следующем году мы открыты для всех, готовы рассматривать кандидатуры представителей разных общественных организаций, молодежных, спортивных. Будем рады видеть их в наших списках потенциальных кандидатов в депутаты», - отметил Дмитрий Михайлов.

Кроме того, гость студии рассказал о программе минимум КПРФ на предстоящих выборах в Псковскую и Великолукскую городские Думы. «Если сохраним тот же прием в партию, тот же рост влияния в исполнительной, законодательной, представительных органах власти… Потихоньку на 10-15% каждые выборы прибавляем. Если будет такой же рост политического влияния, это будет программа минимум», - сказал Дмитрий Михайлов.

«Кто готов связать свою жизнь с общественными работами или с политической деятельностью, готов участвовать наблюдателями в следующем году, агитаторами, кандидатами в депутаты городских Дум или районных Собраний, пожалуйста, обращайтесь. Мы сейчас хотим разговаривать с людьми, искать их сильные стороны, грамотно расставить, чтобы дать бой», - резюмировал секретарь псковского обкома КПРФ.