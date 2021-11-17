Политика

Александра Борисова сменили на посту руководителя ЦИК «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» назначил Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома «Единой России». Александр Борисов, занимавший этот пост последние четыре года, сосредоточится на работе в Госдуме на должности замруководителя фракции, сообщается в Telegram-канале партии.

Александр Борисов в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Он занял ответственный пост руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции "Единой России". Перед фракцией стоит много важных государственных задач. Это, в первую очередь, законодательное обеспечение поручений президента и реализация народной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре этого года. Хочу поблагодарить Александра Александровича за отличную работу в ЦИКе», - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его мнению, Александр Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией «Единой России» в Государственной Думе и исполнительными органами партии. «В свое время он был одним из самых эффективных депутатов нашей фракции в Государственной Думе – порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков. Помог десяткам тысяч обманутых дольщиков получить свое жилье», - прокомментировал решение президиума секретарь Андрей Турчак.

Окончательное решение по кандидатуре Александра Сидякина примет Съезд партии 4 декабря.

Напомним, Александр Борисов родился 17 августа 1974 года в поселке Кунья Псковской области.

В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Псковского областного собрания депутатов V и VI созывов по списку партии «Единая Россия». Оба раза сдавал мандат в связи с исполнением полномочий сенатора.

9 ноября 2017 года президиум генсовета «Единой России» утвердил Александра Борисова врио главы центрального исполкома (ЦИК) партии. 11 января 2018 года его утвердили в должности решением президиума генсовета «Единой России».

С 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. По итогам распределения мест депутатский мандат не получил, однако 29 сентября 2021 г. ему был передан вакантный мандат губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С 7 октября - руководитель внутрифракционной группы - заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева.