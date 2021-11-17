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Политика

Александра Борисова сменили на посту руководителя ЦИК «Единой России»

17.11.2021 23:07|ПсковКомментариев: 1

Президиум Генсовета «Единой России» назначил Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома «Единой России». Александр Борисов, занимавший этот пост последние четыре года, сосредоточится на работе в Госдуме на должности замруководителя фракции, сообщается в Telegram-канале партии.

Александр Борисов в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Он занял ответственный пост руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции "Единой России". Перед фракцией стоит много важных государственных задач. Это, в первую очередь, законодательное обеспечение поручений президента и реализация народной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре этого года. Хочу поблагодарить Александра Александровича за отличную работу в ЦИКе», - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 

По его мнению, Александр Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией «Единой России» в Государственной Думе и исполнительными органами партии. «В свое время он был одним из самых эффективных депутатов нашей фракции в Государственной Думе – порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков. Помог десяткам тысяч обманутых дольщиков получить свое жилье», - прокомментировал решение президиума секретарь Андрей Турчак.

Окончательное решение по кандидатуре Александра Сидякина примет Съезд партии 4 декабря.

Напомним, Александр Борисов родился 17 августа 1974 года в поселке Кунья Псковской области.

В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Псковского областного собрания депутатов V и VI созывов по списку партии «Единая Россия». Оба раза сдавал мандат в связи с исполнением полномочий сенатора.

9 ноября 2017 года президиум генсовета «Единой России» утвердил Александра Борисова врио главы центрального исполкома (ЦИК) партии. 11 января 2018 года его утвердили в должности решением президиума генсовета «Единой России».

С 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. По итогам распределения мест депутатский мандат не получил, однако 29 сентября 2021 г. ему был передан вакантный мандат губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С 7 октября - руководитель внутрифракционной группы - заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе
Теги: #Единая Россия #политика #ЦИК
Источник: Псковская Лента Новостей
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