Политика

«Особое мнение»: Экс-губернатор Михайлов о закручивании гаек, поствыборном раскладе и QR-коде. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 19 ноября. Гостем студии стал бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Экс-глава региона высказал свое мнение на актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки. В том числе речь пошла о процессах, происходящих в российской политике, итогах выборов-2021 и введении QR-кодов.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.