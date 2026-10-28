Составы пяти парламентских комиссий планируют утвердить псковские депутаты

Составы комиссий Законодательного Собрания Псковской области обсудили депутаты в рамках заседания комитета по региональной политике и местному самоуправлению 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Псковской области, могут войти Павел Гомон, Игорь Дитрих, Дмитрий Мельцер, Олег Савельев, Алексей Севастьянов, Дмитрий Михайлов, Антон Минаков, Наталья Тудакова, Игорь Романов.

Председателем может стать Павел Гомон. Его заместителем – Игорь Дитрих, а секретарем – Олег Савельев.

В состав комиссии по по депутатской этике, регламенту и наградам предлагается включить Дмитрия Белюкова, Дмитрия Быстрова, Надежду Васильеву, Игоря Дитриха, Андрея Козлова, Антона Минакова, Дмитрия Михайлова, Игоря Романова, Алексея Севастьянова, Елену Синёву и Наталью Тудакову.

Председателем комиссии предлагается избрать Игоря Дитриха.

В состав комиссии Законодательного Собрания Псковской области по делам защитников Отечества и их семей предлагается включить Петра Алексеенко, Надежду Васильеву, Павла Гомона, Андрея Ключко, Дарью Козьякову, Дмитрия Мельцера, Игоря Романова, Евгения Шумайлова.

Избрать председателем комиссии предлагается Надежду Васильеву, заместителем председателя комиссии - Андрея Ключко.

В состав комиссии Законодательного Собрания Псковской области по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства предлагается включить Петра Алексеенко, Дмитрия Быстрова, Евгения Васильева, Андрея Козлова, Игоря Романова, Олега Савельева, Юрия Сорокина, Юлию Ярышкину.

Избрать председателем комиссии предлагается Юрия Сорокина, заместителем председателя комиссии - Дмитрия Быстрова.

В состав комиссии Законодательного Собрания Псковской области по вопросам молодежной политики, общественных объединений и патриотического воспитания предлагается включить Дмитрия Белюкова, Михаила Каратыша, Дарью Козьякову, Оксану Лазареву, Антона Минакова, Игоря Романова, Елену Синёву, Наталью Тудакову, Татьяну Фомченкову.

Избрать председателем комиссии депутаты предложили Михаила Каратыша, заместителем председателя комиссии - Дарью Козьякову.

Напомним, составы комитетов Законодательного Собрания Псковской области утвердили депутаты на первой сессии регионального парламента восьмого созыва 29 сентября.