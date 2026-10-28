«Собственной персоной»: Александр Козловский о ротации в Госдуме и планах работы в «Единой России» 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии – депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги сентябрьских выборов и распределения руководящих постов в Государственной Думе и Законодательном Собрании Псковской области и приоритетные задачи, которые ставит «Единая Россия» перед псковскими депутатами.

Причины и следствия значительной ротации депутатского корпуса;

Принципы дальнейшего взаимодействия регионального отделения «Единой России» и членов фракции единороссов в Заксобрании;

Планы и основные направления работы Александра Козловского в думском комитете по промышленности и торговле;

Подготовка к региональной конференции и съезду «Единой России», на котором будет принята вторая часть Народной программы.

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.