«Собственной персоной»: Александр Козловский о ротации в Госдуме и планах работы в «Единой России»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии – депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги сентябрьских выборов и распределения руководящих постов в Государственной Думе и Законодательном Собрании Псковской области и приоритетные задачи, которые ставит «Единая Россия» перед псковскими депутатами.