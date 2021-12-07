Политика

Политологи заявили о монополии «Единой России» на статус партии Путина

«Единая Россия» еще раз продемонстрировала, что является партией президента, отметил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола «Перезагрузка "Единой России". Основные этапы и итоги» в Фонде развития гражданского общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

По словам Алексея Чеснакова, обновление и открытость стали двумя трендами партии, которые она год назад четко определила как важнейшие элементы избирательной кампании. С их помощью «Единая Россия» зафиксировала результаты победы на выборах в Госдуму.

«Сейчас в руководящих органах появилось довольно большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией. Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то "Единая Россия" заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы яркий волонтер, у вас получается разного рода интересные кампании - приходите в партию», - пояснил политолог.

Победить на выборах и подтвердить свои лидерские позиции партии помогло и то, что она в ходе перезагрузки преодолела несколько негативных факторов и начала перезагрузку с возвращения регионов в партию и партии в регионы, считает председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Идея избрания губернаторов секретарями реготделений крайне важна. Теперь мы видим конструктивное взаимодействие с главами регионов», - сказал он.

Также «Единая Россия» расширила практику партийного выдвижения, а чтобы региональным политикам и элитам было интересно действовать через партийные площадки, были запущены партийные проекты – такие как запуск инфраструктурных кредитов для регионов и социальная газификация.

Еще одним шагом стало выстраивание взаимодействия с фракцией партии в Госдуме.

«Свидетельство этому - последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря Генсовета, а сама фракция ежегодно будет отчитываться на съезде за реализацию народной программы», - отметил он.

Улучшилось качество взаимодействия «Единой России» с правительством – в результате положения народной программы нашли отражение в бюджете.

По словам Константина Костина, крайне важно, что «Единая Россия» в процессе обновления дала возможность кандидатам занимать позиции, которые в итоге приводили к победам. При этом партия выстроила современные системы работы с гражданами: это общественные приемные, народная программа, ежегодные отчеты перед избирателями на всех уровнях. Хорошо проявила себя и цифровизация партии - мало кто сегодня может предъявить такие показатели вовлечения своих активистов и агитаторов при помощи цифровых платформ.

В свою очередь генеральный директор агентства политической и экономической конъюнктуры Дмитрий Орлов обратил внимание, что политическая система России сохраняет устойчивость, потому что в ней сохраняет стабильность «Единая Россия». При этом, по его мнению, партии нужно стремиться к росту общественной поддержки.

«Впрочем, и той, которую партия имеет сегодня, как мы убедились в ходе парламентских выборов, достаточно и для политического доминирования, получения конституционного большинства и для того, чтобы обеспечивать необходимое влияние во всех заксобраниях и муниципалитетах крупнейших городов», - резюмировал эксперт.

Завершая встречу, Константин Костин добавил, что партии в ближайшие годы предстоит решить две задачи. «Это исполнение обещаний и реализация народной программы. Партия сама сфокусировала внимание всех на этом. В 2026 году мало кто откажет в удовольствии посмотреть, что сделала она за эти годы. А второй пункт заключается в подтверждении электорального статуса партии и преодолении последствий пандемии (социально-экономических). С этим надо работать и от этого зависят рейтинги поддержки партии на выборах», - заключил он.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

В ходе съезда Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии, а генеральным секретарем - Андрея Турчака.

В составе делегации Псковской области в съезде приняли участие глава региона Михаил Ведерников, депутаты Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.