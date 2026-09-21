В псковском ЗакСе увеличится количество депутатов «Единой России» — Александр Котов

Региональное отделение партии «Единая Россия» очень серьезно укрепило свои позиции в Законодательном Собрании Псковской области по результатам выборов 2026 года. Такое мнение высказал председатель регионального парламента Александр Котов в ходе брифинга по подведению итогов выборов депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 13 избирательных округах победили наши кандидаты-одномандатники. Но в то же время, по предварительным результатам, у нас еще увеличится количество депутатов, которые пройдут в Законодательное Собрание по партийным спискам. На самом деле, я это связываю напрямую с нашей серьезной, ответственной и тщательной работой не только в период проведения избирательной кампании, но и на протяжении всего этого пятилетнего срока, на который было избрано Заксобрание предыдущего созыва», — поделился Александр Котов.

По его словам, партии есть что сказать избирателям о той работе, которую она проделала.

«У нас есть большие планы на будущее, которые отражены как раз в Народной программе. И сейчас нам придется эти наши обещания выполнять. И я уверен, что региональное отделение партии "Единая Россия" и фракция депутатов "Единой России" в Законодательном Собрании с этими задачами справятся. В свою очередь хочу поблагодарить избирателей, которые оказали нам поддержку на выборах, за доверие, и мы обязательно сделаем все для того, чтобы это доверие оправдать», — резюмировал Александр Котов.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.

ЕР также набрала большинство на выборах в Госдуму и региональный парламент.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.