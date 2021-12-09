Политика

Псковский депутат-яблочник сложил полномочия и уехал за границу

Представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дмитрий Пермяков в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Друзья, я больше не депутат Псковской городской Думы. Заявление о сложении полномочий уже в парламенте. Два года я один ломал лобби единороссов и старался работать на вас: голосовать за решения для людей, а не для бездушной вертикали. Я чувствовал вашу поддержку и ловлю ее до сих пор. Чтобы быть еще более полезным, мне нужно знать больше. Поэтому я уехал на учебу и буду познавать новое в другой стране. Это не громкая эмиграция и не бегство с корабля (с безумным капитаном). Просто быть депутатом, пусть даже более ученым, чем прежде, на расстоянии неправильно и невозможно», - прокомментировал он свое решение.

Дмитрий Пермяков добавил, что его место в гордуме не останется пустым. «За вас будет бороться другой смелый и замечательный "яблочник". Его совсем скоро выберет наше бюро регсовета», - добавил он.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской городской Думы, Дмитрий Пермяков написал заявление 8 декабря. В заявлении на имя главы города Пскова Елены Полонской он сообщил о сложении полномочий, выходе из состава фракции «Яблока» и попросил исключить его из состава комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике, комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления, городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и градостроительного совета Пскова.

Дмитрий Пермяков родился 21 мая 1984 года в городе Феодосия Крымской области. Спустя год после рождения вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в город Псков.

В Пскове окончил среднюю общеобразовательную школу № 23 с углубленным изучением иностранных языков, после чего, в сентябре 2001 года поступил в Псковский филиал Академии права и управления, на факультет юриспруденции. Получил квалификацию «Юрист».

В студенческие годы активно занимался общественной деятельностью, участвовал в проектах комитета по делам молодежи города Пскова, был членом «Студенческого правительства», капитаном команды по брейн-рингу.

После окончания вуза в 2006 году работал в электронной газете «Веди.ru», в должности редактора новостной ленты и обозревателя.

С июня 2007 года по февраль 2008 года – сотрудник центра социального проектирования «Возрождение».

С февраля 2008 года по настоящее время – инструктор Псковского регионального отделения партии «Яблоко», член партии.

С декабря 2011 года работал помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов, заместителем председателя регионального отделения партии «Яблоко».

Депутатом Псковской городской Думы шестого созыва являлся с сентября 2019 года.

Биография с сайта регионального отделения партии «Яблоко».