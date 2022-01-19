Политика

«Двое на одного»: Есть ли надежда на «Новых людей»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Двое на одного», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 19 января. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко поговорили с депутатом о деятельности «Новых людей» в региональном парламенте и в регионе в целом, о планах партии на 2022 год, в частности, о перспективах участия ее кандидатов в выборах в Псковскую и Великолукскую гордумы.

Кроме того, Андрей Маковский прокомментировал перспективы объединения оппозиции в Псковской области и актуальные темы общественно-политической повестки: рост цен, подорожание проезда в общественном транспорте Пскова, действие QR-кодов и ситуацию в Казахстане.

Есть ли надежда, что «Новые люди» добавят яркости в псковский политический пейзаж? Куда пропал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Александр Борский? Какой урок, по мнению Андрея Маковского, наша страна должна вынести из казахстанских событий?