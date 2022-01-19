Политика

Андрей Маковский: «Новые люди» готовы попробовать свои силы на выборах в районах

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 19 января заявил о том, что региональное отделение партии готово попробовать свои силы на муниципальных выборах в других районах.

«Великие Луки — это приоритет. Оттуда идет самый большой запрос населения. Это протестный запрос, желание на изменения, желание многих активистов попробовать свои силы на выборах, в политике, оказаться в кресле депутата, чтобы повлиять на формирование бюджета, повестки, поднять вопросы, которые накипели. Псков и Великие Луки — наша перспектива. Думаю, мы готовы пойти в любой район, если у нас будет достойный кандидат. Мы экономически и политически уже крепки, чтобы попробовать свои силы даже в других районах, если будут достойные кандидаты, которым не все равно, которые порядочны и готовы идти до конца, ни в коем случае не сниматься с дистанции», — сказал депутат.

Сейчас задача состоит в том, чтобы выставить своих кандидатов во всех округах, продолжил он. «Мы будем искать своих сильных кандидатов. Конечно же, если мы увидим, что на каком-то округе кто-то может нам помешать, будем вступать в политический диалог. Это целесообразно и умно», - отметил он и пояснил, что рассчитывает на пять мандатов в гордуме.

Андрей Маковский добавил, что сторонников партии «Новые люди» с билетами насчитывается в районе 200. «Если говорить о членах партии, их около 30. Члены партии — это больше руководящий орган», — уточнил он.