Андрей Маковский: «Новые люди» готовы попробовать свои силы на выборах в районах

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 19 января заявил о том, что региональное отделение партии готово попробовать свои силы на муниципальных выборах в других районах.
Сейчас задача состоит в том, чтобы выставить своих кандидатов во всех округах, продолжил он. «Мы будем искать своих сильных кандидатов. Конечно же, если мы увидим, что на каком-то округе кто-то может нам помешать, будем вступать в политический диалог. Это целесообразно и умно», - отметил он и пояснил, что рассчитывает на пять мандатов в гордуме.
Андрей Маковский добавил, что сторонников партии «Новые люди» с билетами насчитывается в районе 200. «Если говорить о членах партии, их около 30. Члены партии — это больше руководящий орган», — уточнил он.