Политика

Андрей Маковский: ДНР и ЛНР больше нужна гуманитарная помощь

Жители ДНР и ЛНР больше нуждаются в гуманитарной помощи, нежели в поставке оружия. Такое мнение корреспонденту Псковской Ленты Новостей озвучил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Вопрос поставки оружия в эти регионы, как это делают США, - это, скорее, неправильно, чем правильно. Что касается нашей стороны, я убежден в том, что ДНР и ЛНР нужна больше гуманитарная помощь, а военные, милитаристские моменты в настоящее время будут преждевременны», - сказал Андрей Маковский.

Он добавил, что в гуманитарную помощь может входить «все, что не стреляет, и необходимо для жизни», начиная с ваты и заканчивая едой, хлебом и молоком.

«Оружия у обеих сторон достаточно. Прежде всего, я думаю, что россиян, которые там находятся, надо накормить. Война войной, а обед по расписанию. Первым шагом должна быть именно гуманитарная помощь», - заключил Андрей Маковский.

Напомним, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Ранее с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.