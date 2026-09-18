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Дмитрий Шахов: Любой гражданин РФ за пределами страны имеет право голосовать на выборах

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Любой гражданин Российской Федерации, находящийся вне пределов страны, имеет право проголосовать на выборах. Такое мнение высказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Избирательные права фундаментальны, они не ограничены рамками национальных государств. Если вы гражданин той или иной страны, вы имеете право проголосовать в той точке, где вы проживаете», - подчеркнул омбудсмен.

По его словам, прибалтийские государства в последние годы резко сократили количество пунктов для голосования. «Насколько я помню, на прошлых выборах остались только два участка - в посольствах, и то по ограниченному времени. Понятное дело, что не всем удобно. А те, кто проживает рядом с границей, в некоторых странах от голосования отказываются. Поэтому лишать этого права было бы неправильно. Российское государство, исходя из демократических принципов, делало все возможное, чтобы дать любому гражданину, находящемуся даже вне пределов Российской Федерации, выразить свое мнение на важных для страны выборах», - отметил Дмитрий Шахов.

Гость студии также подчеркнул, что право голоса сохраняется и для тех, кто уехал из России по политическим соображениям. 

«Российская Федерация достаточно серьезно придерживается общепризнанных мировых стандартов о том, что неважно, где бы ты ни был и какие у тебя политические взгляды. Но, если ты гражданин Российской Федерации, у тебя остается фундаментальное право избирать и быть избранным. Поэтому, где бы ты ни находился, государство делает все возможное, чтобы дать тебе возможность проголосовать. Тем более, я думаю, что для государства тоже узнать мнение лиц и граждан, которые имеют другую точку зрения, это нормальное явление в демократических странах. И нечего этого бояться», - резюмировал омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Избирательная комиссия Псковской области организует работу мобильных избирательных участков вблизи пяти пограничных переходов региона с 18 по 20 сентября, чтобы обеспечить избирательные права граждан России, находящихся или проживающих за рубежом. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

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Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

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