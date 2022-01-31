Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Денисом Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорят с ним о его депутатской деятельности, амбициях и политических планах. Кроме того, гость студии поделится опытом — не мешает ли деятельность в гордуме его бизнесу и зачем вообще ему нужна депутатская «корочка».

Трансляция завершена