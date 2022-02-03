Политика

Давайте мериться рейтингами!

Салют! С вами вновь Господин Рейтингомер. Я представляю обзор общественно-политической жизни за неделю и высказываю свое мнение.

Поступки и заявления политиков, общественников и прочих публичных персон, как и прежде, оцениваются по пятибалльной шкале. 5 — максимальный показатель, 1 — минимальный.

Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

-5 Руслан Марцинкевич

Максимально низкую оценку в этот раз ставлю теперь уже бывшему руководителю одного из крупнейших предприятий региона — Великолукского мясокомбината. На минувшей неделе Руслан Марцинкевич покинул должность генерального директора. По сообщениям СМИ, этому кадровому решению предшествовал приезд на предприятие его совладельца — петербургского бизнесмена Владимира Подвального. Правда, от комментариев журналистам он отказался, а вот на самом комбинате официально подтвердили смену начальника — по имеющейся информации, пост гендира заняла Ольга Кузьмина, которая до этого трудилась здесь же главным бухгалтером.

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Что касается версий произошедшего, то в телеграм-каналах и соцсетях отставку господина Марцинкевича связывают со вспышкой коронавируса на предприятии и гибелью молодого сотрудника. Так ли это на самом деле — утверждать не берусь, но в любом случае отмечаю увольнение руководителя предприятия, которое для нескольких муниципалитетов Псковской области является чуть ли не «градообразующим».

-4 Наталия Иванова

Строчкой ниже в нашем рейтинге расположилась директор псковского госпредприятия «Фармация» Наталия Иванова. Ей, а также еще четырем сотрудникам ГП - объявлены выговоры за порчу крупной партии вакцины от COVID-19.

Напомню, что в конце прошлого года было испорчено 45 тысяч доз вакцины — да-да, 45 тысяч! По факту ЧП провели проверку, установили все обстоятельства — и в итоге пришли к двум выводам. Первый - холодильная установка вышла из строя по причине заводского брака. Второй вывод: были и нарушения со стороны персонала «Фармации». Предприятие не обеспечило ежедневный круглосуточный контроль температуры – и в этой связи не было возможности принять экстренные меры по сохранению препарата. Как следствие — дисциплинарные взыскания вынесены руководителю и сотрудникам предприятия.

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Сообщается, что в холодильном оборудовании установили видеокамеры для наблюдения за температурой в реальном времени. Росздравнадзором подготовлены предписания, которые направлены в судебные инстанции для наложения штрафных санкций. Результаты всех проверок и вынесенные решения направлены в правоохранительные органы.

-3 Сергей Тарасик

Оценка -3 достается главе Печорского района Сергею Тарасику. Для него прозвенел очередной тревожный звонок — губернатор Михаил Ведерников, объявляя о перезагрузке работы муниципалитетов по реализации национальных проектов, заявил, что существуют риски системных сбоев на районном уровне из-за увеличения финансирования и недостаточной погруженности в работу глав. Тут же было анонсировано введение новых форматов работы.

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Михаил Ведерников предложил проведение с муниципалитетами персональных совещаний по проблемным вопросам. Первое тут же провели с представителями Печорского района, в очередной раз отмечая, что муниципалитет — в числе отстающих.

-2 Татьяна Баринова

-2 в этот раз ставлю вице-губернатору Псковской области — главе комитета по финансам Татьяне Бариновой.

На минувшей неделе стало известно, что в прошлом году после вмешательства прокуратуры области она была привлечена управлением Федерального казначейства по Псковской области к административной ответственности по части 2 статьи 15.15.2 КоАП РФ за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов. Информация попала на страницы СМИ, активно обсуждалась в телеграм-каналах и социальных сетях.

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-1 Олег Брячак

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «Теко-Терминал», депутата областного Собрания от партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака. Он обвинялся в том, что еще в 2012 году, будучи руководителем организации, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив тем самым крупный ущерб банку. Суд признал Олега Брячака виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Однако от назначенного наказания бизнесмен и депутат был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Отмечу, что приговор в законную силу пока не вступил.

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0 Вячеслав Евдокименко

Нулевую отметку получает депутат Островского районного собрания от партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко.

Ранее обозреватели, говоря о его партийной принадлежности, каждый раз подчеркивали: мол, речь идет не о ведомой Зюгановым Коммунистической партии Российской Федерации, а об альтернативной организации коммунистов во главе с товарищем Максимом Сурайкиным. Теперь этого делать не нужно. По словам первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, Вячеслав Евдокименко перешел к ним. Большого значения эта новость на «трансферном рынке» не имеет, но к сведению информацию примем.

+1 Анастасия Григорьева

+1 заслужила руководитель Центра управления регионом Анастасия Григорьева. Причина в том, что в Псковской области открыли первый муниципальный центр управления. Он создан в Великих Луках. МЦУ организован по инициативе местного руководства. Анастасия Григорьева отметила, что создание такого органа в муниципалитете позволит наладить коммуникацию между Великолукским районом и региональным центром, а обращения жителей района в социальных сетях начнут обрабатывать быстрее. В будущем такие центры могут открыться и в других муниципалитетах области.

+2 Юрий Сорокин

Положительную оценку получает директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. И это при том, что на минувшей неделе на возглавляемом им предприятии произошло возгорание — то есть событие не из разряда позитивных. Пожар случился из-за короткого замыкания на складе, где хранятся полуфабрикаты и ткани для швейного производства. Информация о происшествии стала распространяться в медиа, молниеносно обрастая версиями и предположениями, в том числе местных горе-аналитиков, комментирующими происшествие по принципу «пол-палец-потолок».

Реакция руководителя предприятия была оперативной и грамотной.

Юрий Сорокин таиться и выжидать не стал, а напротив - дал исчерпывающие комментарии, прояснил ситуацию и успокоил горожан. Так и необходимо действовать в подобных ситуациях.

+3 Антон Минаков

+3 в этот раз достается региональному координатору ЛДПР, депутату областного Собрания Антону Минакову. Высокую оценку ему ставлю, как говорится, по совокупности факторов.

Руководитель организации «либерал-демократов» принимал нового партийного куратора Псковской области — депутата Государственной думы Сергея Леонова и вновь прибывший в Псковскую область «автобус помощи ЛДПР». В связи с этим Антон Минаков побывал в Великих Луках и ряде районов, провел встречи с однопартийцами - по сути дела, он уже начал активную фазу подготовки к сентябрьским выборам депутатов гордум и районных собраний депутатов.

Кроме того, региональный партийный координатор занял жесткую позицию по отношению к руководству госпредприятия «Фармация» - Минаков требует не только наказать виновных в порче крупной партии вакцины дисциплинарно, но и ударить их рублем.

+4 Анастасия Повторейко

Оценкой со знаком плюс отмечаю активность главного врача Псковской инфекционной больницы, регионального парламентария Анастасии Повторейко. Она регулярно публикует комментарии относительно заболеваемости коронавирусом, дает разъяснения по теме вакцинации и ревакцинации, отвечает на вопросы людей.

Минувшая неделя не стала в этом смысле исключением. В частности, главврач инфекционки рассказала, как восстановить память после COVID-19, дала совет планирующим беременность после прививки от COVID-19, объяснила необходимость ревакцинации полным курсом «Спутника V», а также опубликовала другие рекомендации.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку в этот раз получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как известно, важнейшее направление работы любого главы региона в современной России — реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. В том числе по результатам деятельности в этом направлении об эффективности работы региональных управленцев судят в Кремле. И вот хорошая новость для псковского губернатора. Исполнение национальных проектов в Псковской области в прошлом году составило 98,5% — и это абсолютный рекорд для региона. В масштабах страны Псковская область на высоком 12-м месте, а на Северо-Западе — вовсе в тройке лучших.

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На этом всё на сегодня. Новый рейтинг составим через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер