Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
судьба ларьков
Телефон прямого эфира 56-73-72
уверенность или риски
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 03.02.2022 14:172 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО 07.02.2022 22:060 Давайте мериться рейтингами! 07.02.2022 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России» 04.02.2022 15:032 Эксперты обсудили организацию местного самоуправления в системе публичной власти 04.02.2022 14:274 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и подготовке к выборам. ВИДЕО 04.02.2022 14:0611 Александр Козловский объяснил отказ от законопроекта о введении QR-кодов
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 31.01.2022 15:074 Директор Великолукского мясокомбината Руслан Марцинкевич покинул свой пост 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Давайте мериться рейтингами!

07.02.2022 22:06|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами вновь Господин Рейтингомер. Я представляю обзор общественно-политической жизни за неделю и высказываю свое мнение. 

 

Поступки и заявления политиков, общественников и прочих публичных персон, как и прежде, оцениваются по пятибалльной шкале. 5 — максимальный показатель, 1 — минимальный.

Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков. 

-5 Руслан Марцинкевич

Максимально низкую оценку в этот раз ставлю теперь уже бывшему руководителю одного из крупнейших предприятий региона — Великолукского мясокомбината. На минувшей неделе Руслан Марцинкевич покинул должность генерального директора. По сообщениям СМИ, этому кадровому решению предшествовал приезд на предприятие его совладельца — петербургского бизнесмена Владимира Подвального. Правда, от комментариев журналистам он отказался, а вот на самом комбинате официально подтвердили смену начальника — по имеющейся информации, пост гендира заняла Ольга Кузьмина, которая до этого трудилась здесь же главным бухгалтером.

Что касается версий произошедшего, то в телеграм-каналах и соцсетях отставку господина Марцинкевича связывают со вспышкой коронавируса на предприятии и гибелью молодого сотрудника. Так ли это на самом деле — утверждать не берусь, но в любом случае отмечаю увольнение руководителя предприятия, которое для нескольких муниципалитетов Псковской области является чуть ли не «градообразующим».

-4 Наталия Иванова

Строчкой ниже в нашем рейтинге расположилась директор псковского госпредприятия «Фармация» Наталия Иванова. Ей, а также еще четырем сотрудникам ГП - объявлены выговоры за порчу крупной партии вакцины от COVID-19.

Напомню, что в конце прошлого года было испорчено 45 тысяч доз вакцины — да-да, 45 тысяч! По факту ЧП провели проверку, установили все обстоятельства — и в итоге пришли к двум выводам. Первый - холодильная установка вышла из строя по причине заводского брака. Второй вывод: были и нарушения со стороны персонала «Фармации». Предприятие не обеспечило ежедневный круглосуточный контроль температуры – и в этой связи не было возможности принять экстренные меры по сохранению препарата. Как следствие — дисциплинарные взыскания вынесены руководителю и сотрудникам предприятия.

Сообщается, что в холодильном оборудовании установили видеокамеры для наблюдения за температурой в реальном времени. Росздравнадзором подготовлены предписания, которые направлены в судебные инстанции для наложения штрафных санкций. Результаты всех проверок и вынесенные решения направлены в правоохранительные органы.

-3 Сергей Тарасик

Оценка -3 достается главе Печорского района Сергею Тарасику. Для него прозвенел очередной тревожный звонок — губернатор Михаил Ведерников, объявляя о перезагрузке работы муниципалитетов по реализации национальных проектов, заявил, что существуют риски системных сбоев на районном уровне из-за увеличения финансирования и недостаточной погруженности в работу глав. Тут же было анонсировано введение новых форматов работы.

Михаил Ведерников предложил проведение с муниципалитетами персональных совещаний по проблемным вопросам. Первое тут же провели с представителями Печорского района, в очередной раз отмечая, что муниципалитет — в числе отстающих.

-2 Татьяна Баринова

-2 в этот раз ставлю вице-губернатору Псковской области — главе комитета по финансам Татьяне Бариновой.

На минувшей неделе  стало известно, что в прошлом году после вмешательства прокуратуры области она была привлечена управлением Федерального казначейства по Псковской области к административной ответственности по части 2 статьи 15.15.2 КоАП РФ за нарушение условий предоставления бюджетных кредитов. Информация попала на страницы СМИ, активно обсуждалась в телеграм-каналах и социальных сетях. 

-1 Олег Брячак

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «Теко-Терминал», депутата  областного Собрания от партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака. Он обвинялся в том, что еще в 2012 году, будучи руководителем организации, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив тем самым крупный ущерб банку. Суд признал Олега Брячака виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 400  часов. Однако от назначенного наказания бизнесмен и депутат был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Отмечу, что приговор в законную силу пока не вступил. 

0 Вячеслав Евдокименко

Нулевую отметку получает депутат Островского районного собрания от партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко.

Ранее обозреватели, говоря о его партийной принадлежности, каждый раз подчеркивали: мол, речь идет не о ведомой Зюгановым Коммунистической партии Российской Федерации, а об альтернативной организации коммунистов во главе с товарищем Максимом Сурайкиным. Теперь этого делать не нужно. По словам первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, Вячеслав Евдокименко перешел к ним. Большого значения эта новость на «трансферном рынке» не имеет, но к сведению информацию примем.  

+1 Анастасия Григорьева

+1 заслужила руководитель Центра управления регионом Анастасия Григорьева. Причина в том, что в Псковской области открыли первый муниципальный центр управления. Он создан в Великих Луках. МЦУ организован по инициативе местного руководства. Анастасия Григорьева отметила, что создание такого органа в муниципалитете позволит наладить коммуникацию между Великолукским районом и региональным центром, а обращения жителей района в социальных сетях начнут обрабатывать быстрее. В будущем такие центры могут открыться и в других муниципалитетах области.

+2 Юрий Сорокин

Положительную оценку получает директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. И это при том, что на минувшей неделе на возглавляемом им предприятии произошло возгорание — то есть событие не из разряда позитивных. Пожар случился из-за короткого замыкания на складе, где хранятся полуфабрикаты и ткани для швейного производства. Информация о происшествии стала распространяться в медиа, молниеносно обрастая версиями и предположениями, в том числе местных горе-аналитиков, комментирующими происшествие по принципу «пол-палец-потолок».

Реакция руководителя предприятия была оперативной и грамотной.

Юрий Сорокин таиться и выжидать не стал, а напротив - дал исчерпывающие комментарии, прояснил ситуацию и успокоил горожан. Так и необходимо действовать в подобных ситуациях.

+3 Антон Минаков

+3 в этот раз достается региональному координатору ЛДПР, депутату областного Собрания Антону Минакову. Высокую оценку ему ставлю, как говорится, по совокупности факторов.

Руководитель организации «либерал-демократов» принимал нового партийного куратора Псковской области — депутата Государственной думы Сергея Леонова и вновь прибывший в Псковскую область «автобус помощи ЛДПР». В связи с этим Антон Минаков побывал в Великих Луках и ряде районов, провел встречи с однопартийцами - по сути дела, он уже начал активную фазу подготовки к сентябрьским выборам депутатов гордум и районных собраний депутатов.

Кроме того, региональный партийный координатор занял жесткую позицию по отношению к руководству госпредприятия «Фармация» - Минаков требует не только наказать виновных в порче крупной партии вакцины дисциплинарно, но и ударить их рублем.

+4 Анастасия Повторейко

Оценкой со знаком плюс отмечаю активность главного врача Псковской инфекционной больницы, регионального парламентария Анастасии Повторейко. Она регулярно публикует комментарии относительно заболеваемости коронавирусом, дает разъяснения по теме вакцинации и ревакцинации, отвечает на вопросы людей.

Минувшая неделя не стала в этом смысле исключением. В частности, главврач инфекционки рассказала, как восстановить память после COVID-19, дала совет планирующим беременность после прививки от COVID-19, объяснила необходимость ревакцинации полным курсом «Спутника V», а также опубликовала другие рекомендации.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку в этот раз получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как известно, важнейшее направление работы любого главы региона в современной России — реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. В том числе по результатам деятельности в этом направлении об эффективности работы региональных управленцев судят в Кремле. И вот хорошая новость для псковского губернатора. Исполнение национальных проектов в Псковской области в прошлом году составило 98,5% — и это абсолютный рекорд для региона. В масштабах страны Псковская область на высоком 12-м месте, а на Северо-Западе — вовсе в тройке лучших.  

На этом всё на сегодня. Новый рейтинг составим через неделю. 

Ваш Господин Рейтингомер

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания пятого созыва по избирательному округу № 5 Баринова Татьяна Алексеевна
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 82 человека
07.02.2022, 22:180 Об изменении размера пособий после индексации псковичам рассказали в ПФР 07.02.2022, 22:090 Сверить налогооблагаемое имущество организации предлагают псковичам 07.02.2022, 22:060 Давайте мериться рейтингами! 07.02.2022, 21:551 Пенсионеру из Новоржева помогли записаться в льготную очередь на зубной протез
07.02.2022, 21:350 Волонтеры города Острова получили благодарности от главы района 07.02.2022, 21:150 Великолукский музей предоставит выходной привившимся от COVID-19 сотрудникам 07.02.2022, 20:570 Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Печорском районе 07.02.2022, 20:490 С марта через Псков продолжит курсировать туристический поезд
07.02.2022, 20:390 Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за январь 07.02.2022, 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России» 07.02.2022, 20:050 На улице Гвардейской в Великих Луках установили адресные таблички 07.02.2022, 19:509 Опрос ПЛН-ТВ: Планируют ли псковичи вакцинировать своего ребенка от коронавируса?
07.02.2022, 19:340 Лектории для родителей проведут в Островском районе по проекту «Киноуроки в школах России» 07.02.2022, 19:143 Девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ 07.02.2022, 18:550 Псковский курсант стала призером международного конкурса научных работ 07.02.2022, 18:350 Ямы на улице Зеленой в Великих Луках засыпали после жалобы в соцсетях
07.02.2022, 18:154 Псковичей просят рассказать о сленге местной молодежи для всероссийского проекта 07.02.2022, 18:010 Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове 07.02.2022, 18:002 Будущее цифрового мира, или Как IT поможет раскрыть таланты вашего ребенка? 07.02.2022, 17:541 Псковский студент в интернете совращал несовершеннолетнюю из Поволжья
07.02.2022, 17:507 Александр Гинцбург назвал недолгой защиту от новых штаммов у переболевших коронавирусом 07.02.2022, 17:453 Псковичам расскажут о достоинствах ГИС ЖКХ 07.02.2022, 17:410 Более 15 месяцев отвели на проектирование моста через реку Шелонь 07.02.2022, 17:380 Благодаря «Елке желаний» 117 детей в Пскове получили новогодние подарки
07.02.2022, 17:360 Неработающую кнопку светофора у Детского парка в Пскове заменили 07.02.2022, 17:330 Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия 07.02.2022, 17:230 Идет прием заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей 07.02.2022, 17:190 В России одобрили регистрацию подростков с 14 лет на портале госуслуг
07.02.2022, 17:120 Части квадроцикла пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области 07.02.2022, 17:061 Российские прыгуны с трамплина впервые взяли олимпийскую медаль 07.02.2022, 17:000 Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области 07.02.2022, 16:522 Лукашенко оценил возможность передачи власти в Белоруссии своим детям
07.02.2022, 16:420 Природоохранная прокуратура проводит проверку в акватории Чудского озера 07.02.2022, 16:3125 Псковский губернатор поручил контролировать содержание дорог во время непогоды 07.02.2022, 16:182 Серебряная цепь народа сето пополнила фонд псковского музея 07.02.2022, 16:135 Директор института ПсковГУ прокомментировала ситуацию с допуском на занятия студентов-антиваксеров
07.02.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе, пострадал человек 07.02.2022, 16:010 Проверка системы оповещения пройдет в Пскове 8 февраля 07.02.2022, 15:544 Борис Елкин и Елена Полонская вошли в десятку самых цитируемых градоначальников в СЗФО 07.02.2022, 15:510 «Гербарий» на встрече с псковичами покажет тикток-блогер
07.02.2022, 15:320 Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе 07.02.2022, 15:260 Почти 1300 читателей ПЛН приняли участие в опросе о вакцинации детей от COVID-19 07.02.2022, 15:221 Неустойчивую погоду на февральских праздниках пообещали псковские синоптики 07.02.2022, 15:160 Где в Псковской области происходит больше аварий, рассказали в ГИБДД
07.02.2022, 15:020 Интерактив: Уборка наоборот 07.02.2022, 14:590 Количество ДТП в Псковской области сократилось более чем на 14% за год 07.02.2022, 14:560 Российская фигуристка впервые в истории Олимпийских игр исполнила четверной прыжок 07.02.2022, 14:550 В псковской ГИБДД назвали самую частую причину ДТП
07.02.2022, 14:535 Сообщения о минировании офисов КПРФ в Псковской области не подтвердились 07.02.2022, 14:470 Водитель «Шкоды» пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе 07.02.2022, 14:381 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин. ВИДЕО 07.02.2022, 14:311 Сотрудники псковской ГИБДД задержали более 2500 нетрезвых водителей за год
07.02.2022, 14:231 Сенатор Клишас указал на недостатки законопроекта о самообороне при защите жилища 07.02.2022, 14:100 Снег и до +2 градусов ожидается в Псковской области 8 февраля 07.02.2022, 13:580 Александр Козловский оформил подписку на журналы великолукскому реабилитационному центру 07.02.2022, 13:410 Tele2 увеличила число В2В-абонентов в регионах Северо-Запада на 20%
07.02.2022, 13:330 Эксперт объяснила, когда записи в реестре недвижимости становятся архивными 07.02.2022, 13:140 Из Псковско-Чудского озера за год выловили около 2,5 тысячи тонн рыбы 07.02.2022, 13:091 В Великих Луках сообщили о минировании горкома КПРФ 07.02.2022, 13:050 Псковский архив рассказал, что входило в коллекцию купца Плюшкина
07.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 07.02.2022, 12:597 Виктор Мусатов оценил возможность полного истребления кабанов в Псковской области 07.02.2022, 12:570 Посвященную пяти органам чувств культурную программу организовали в Пскове 07.02.2022, 12:520 «Беседка»: Псковский волк нам не товарищ. ВИДЕО
07.02.2022, 12:470 Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома 07.02.2022, 12:462 Псковскую область за последние годы сильно замусорили и захламили - Виктор Мусатов 07.02.2022, 12:452 YouTube-блогинг по-псковски 07.02.2022, 12:370 Псковские охотники за год застрелили более 300 волков
07.02.2022, 12:360 В Плюсском районе осудили мужчину за удар тарелкой по лицу знакомой 07.02.2022, 12:331 Нападение волков на собак в Псковской области связали с сокращением численности кабана 07.02.2022, 12:220 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин 07.02.2022, 12:210 Мастер-класс по дзюдо провели для воспитанников спортшколы в Великих Луках
07.02.2022, 12:190 Численность волков в Псковской области сократилась на 17% 07.02.2022, 12:170 Тренер женской сборной России по хоккею заявил о двух случаях COVID-19 в команде 07.02.2022, 12:083 Более 20 млн рублей выделят на ремонт лицея №21 в Пскове 07.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Виктором Мусатовым
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru