Общество

Олега Брячака освободили от уголовного наказания из-за истечения сроков давности

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Теко-Терминал», депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олега Брячака и бывшего главного бухгалтера названной организации Юлии Морозовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Олег Брячак обвинялся в том, что в 2012 году, будучи руководителем организации, он получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив тем самым крупный ущерб банку, а Юлия Морозова совершила пособничество в совершении указанных преступлений.

Суд признал Олега Брячака виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Юлию Морозову суд признал виновной по двум эпизодам преступлений, предусмотренным частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 340 часов.

«От назначенного наказания осужденные освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», - добавили в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил.