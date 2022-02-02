В Псковской области наказали виновных в порче крупной партии вакцины от COVID-19

Четырем сотрудникам ГП «Фармация» объявили выговоры за порчу крупной партии вакцины от COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Как и обещал, рассказываю об итогах проверки "Фармации", где в конце прошлого года допустили порчу 45 тысяч доз вакцины от COVID-19. Анализ ситуации был проведен комплексно, в работе участвовали специалисты сразу нескольких комитетов администрации (не говоря уже о том, что историей занималась и псковская прокуратура)», - подчеркнул он.
Глава региона отметил, что основных выводов два. «Первый подтверждает предварительную информацию: холодильная установка вышла из строя по причине заводского брака. Факт поломки зафиксирован документально, с поставщиком оборудования проведена претензионная работа. Второй вывод: нарушения со стороны персонала ГП "Фармация". Предприятие не обеспечило ежедневный круглосуточный контроль температуры – и в этой связи не было возможности принять экстренные меры по сохранению препарата», - рассказал Михаил Ведерников.
В результате проверки четырем сотрудникам и руководителю ГП «Фармация» объявлены выговоры в качестве дисциплинарного взыскания, продолжил губернатор. Кроме того, в холодильном оборудовании установили видеокамеры для наблюдения за температурой в реальном времени.
«Росздравнадзором подготовлены предписания, которые направлены в судебные инстанции для наложения штрафных санкций. Результаты всех проверок и вынесенные решения направлены в правоохранительные органы. Устранены все нарушения, определённые предписанием прокуратуры. Инцидент досконально изучен, приняты все необходимые меры для предотвращения подобных событий в будущем», - резюмировал Михаил Ведерников.