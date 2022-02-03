Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
судьба ларьков
Телефон прямого эфира 56-73-72
уверенность или риски
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 03.02.2022 14:172 «Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО 07.02.2022 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России» 04.02.2022 15:032 Эксперты обсудили организацию местного самоуправления в системе публичной власти 04.02.2022 14:274 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и подготовке к выборам. ВИДЕО 04.02.2022 14:0611 Александр Козловский объяснил отказ от законопроекта о введении QR-кодов 04.02.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 31.01.2022 15:074 Директор Великолукского мясокомбината Руслан Марцинкевич покинул свой пост 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 31.01.2022 12:263 Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России»

07.02.2022 20:24|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы. За дальнейшую реализацию каждого из 14 направлений программы будут отвечать координаторы — их утвердила программная комиссия, заместителем председателя которой избрали секретаря Генерального совета партии, сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» уже реализовала ряд инициатив, которые были включены в народную программу по поручению президента, а также обеспечила главное условие выполнения программы — принятие федерального бюджета, отметил председатель партии, глава программной комиссии Дмитрий Медведев. В первую очередь реализован ряд положений, направленных на социальную поддержку граждан. 

«Это и отмена уплаты налога на доходы от продажи квартир для семей с детьми. Установлен законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий и средств социального контракта за долги по банковским кредитам или по решению суда. Перед выборами мы обещали гражданам увеличить возраст автомобилей, которые подлежат обязательному техосмотру. Можно сказать, что обязательство перевыполнено», — напомнил председатель партии, говоря об отмене обязательного техосмотра.

В числе приоритетных направлений народной программы, которые «Единая Россия» обеспечила в бюджете, капитальный ремонт и строительство новых школ, модернизация первичного звена здравоохранения, создание «санитарного щита» страны, поставка в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи.

«Удалось увеличить финансирование комплексного развития села. В том числе — на строительство социокультурных комплексов. Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Многие меры в нее включены по инициативе партии. Благодаря нашим поправкам в бюджет финансирование программы выросло почти на 3 миллиарда рублей», — рассказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что по инициативе партии были внесены поправки в бюджет, уже в этом году капитально отремонтируют более 1300 школ. Будут реализованы более 3,5 тысячи проектов благоустройства в сельской местности. Появились новые направления — такие как реконструкция и развитие муниципальных музеев. На их модернизацию в ближайшие три года в бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.

Главная задача «Единой России» при реализации этих и других положений народной программы партии, включая социальную газификацию, ремонт почтовых отделений или строительство домов культуры на селе — организация обратной связи с людьми, подчеркнул Андрей Турчак.

«Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня», — добавил он.

По словам Андрея Турчака, все депутаты могут быть закреплены и нести персональную ответственность за реализацию конкретных пунктов программы. Координировать их работу будут ответственные по 14 направлениям, которых утвердили на заседании программной комиссии. В свою очередь координаторы отчитываются о работе перед президиумом комиссии, а курируют их работу главы профильных партийных комиссий — лидеры «пятерки» списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

В ближайшее время координаторы представят «дорожные» карты по своим направлениям народной программы на 2022 и до 2026 года. Первым о промежуточных итогах и планах работы по своему направлению, рассказал координатор блока «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. 

По его словам, выполнение инициатив «Единой России» в этой части идет уверенными темпами. Уже закончено строительство 346 объектов в 44 регионах. В учреждения здравоохранения поставлено более 21,5 тысячи единиц оборудования и закуплено семь тысяч автомобилей.

«Сейчас нужно остановиться на проблемных точках — это дефицит кадров первичного звена и лекарственное обеспечение. Планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Приоритетные направления работы по блоку «Крепкая семья» представила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, партия ведет работу над расширением сферы применения материнского капитала. Уже поддержана инициатива по его расширению на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Еще одно направление работы — разработка программы адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей̆. Также министерство науки и высшего образования поддержало предложение «Единой России» о создании в общежитиях вузов семейных комнат.

Один из самых объемных вопросов — расширение системы и охвата социальной поддержки семей с детьми. 

«Работа по этому вопросу начата в рамках нашей комиссии — это закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи. Запущен мониторинг, мы в ближайшее заседание подведем итоги и выйдем на конкретное решение», — сказала Анна Кузнецова.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, назначенный ответственным секретарем программной комиссии, подчеркнул, что работа партии над реализацией положений документа должна быть понятной людям, они должны быть вовлечены в принятие решений по каждому конкретному объекту, участвовать в приемке работ.

«Это и есть защита, забота, развитие. То, с чем мы шли на выборы», — сказал Александр Сидякин.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что народная программа «Единой России» должна консолидировать людей, опираться на работу с ними — только тогда она будет успешной. 

«Нужно обсуждать, что реально необходимо людям. Это задача для каждого члена партии и координаторов, которые отвечают за выполнение направлений. Это формирование общей основы, чтобы партия была готова к будущим предвыборным кампаниям и занималась той работой, которой обязана заниматься, будучи мощной политической силой. Партией, которая объединяет огромное количество людей», — заключил председатель «Единой России».

На заседании программной комиссии был также утвержден ее состав. Председателем программной комиссии стал Дмитрий Медведев, его заместителем — Андрей Турчак. В состав президиума вошли: председатель Высшего совета партии, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов; председатель комиссии Генсовета партии по развитию Восточной Сибири, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу; председатель комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; председатель комиссии Генсовета партии по здравоохранению, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко; председатель комиссии Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержки семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова; председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева; председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко; председатель Госдумы Вячеслав Володин; руководитель фракции Единой России в Госдуме Владимир Васильев; ответственный секретарь программной комиссии, руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Также были утверждены координаторы по направлениям народной программы: координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев; координатор направления «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова; координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов; координатор направления «Забота о каждом нуждающемся», председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко; координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова; координатор направления «Удобная и комфортная жизнь», председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов; координатор направления «Экология для жизни», председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин; координатор направления «Экономика развития», заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев; координатор направления «Государство для человека», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров; координатор направления «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина; координатор направления «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов; координатор направления «Культура, история, традиции», председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова; координатор направления «Гражданская солидарность и молодежная политика», первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев и координатор направления «Внешняя и оборонная политика», заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. 

Теги: #Единая Россия #политика #народная программа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 48 человек
07.02.2022, 20:240 Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России» 07.02.2022, 20:050 На улице Гвардейской в Великих Луках установили адресные таблички 07.02.2022, 19:501 Опрос ПЛН-ТВ: Планируют ли псковичи вакцинировать своего ребенка от коронавируса? 07.02.2022, 19:340 Лектории для родителей проведут в Островском районе по проекту «Киноуроки в школах России»
07.02.2022, 19:140 Девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ 07.02.2022, 18:550 Псковский курсант стала призером международного конкурса научных работ 07.02.2022, 18:350 Ямы на улице Зеленой в Великих Луках засыпали после жалобы в соцсетях 07.02.2022, 18:151 Псковичей просят рассказать о сленге местной молодежи для всероссийского проекта
07.02.2022, 18:010 Более 200 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений в Пскове 07.02.2022, 18:001 Будущее цифрового мира, или Как IT поможет раскрыть таланты вашего ребенка? 07.02.2022, 17:541 Псковский студент в интернете совращал несовершеннолетнюю из Поволжья 07.02.2022, 17:504 Александр Гинцбург назвал недолгой защиту от новых штаммов у переболевших коронавирусом
07.02.2022, 17:451 Псковичам расскажут о достоинствах ГИС ЖКХ 07.02.2022, 17:410 Более 15 месяцев отвели на проектирование моста через реку Шелонь 07.02.2022, 17:380 Благодаря «Елке желаний» 117 детей в Пскове получили новогодние подарки 07.02.2022, 17:360 Неработающую кнопку светофора у Детского парка в Пскове заменили
07.02.2022, 17:330 Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия 07.02.2022, 17:230 Идет прием заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей 07.02.2022, 17:190 В России одобрили регистрацию подростков с 14 лет на портале госуслуг 07.02.2022, 17:120 Части квадроцикла пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области
07.02.2022, 17:061 Российские прыгуны с трамплина впервые взяли олимпийскую медаль 07.02.2022, 17:000 Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области 07.02.2022, 16:522 Лукашенко оценил возможность передачи власти в Белоруссии своим детям 07.02.2022, 16:420 Природоохранная прокуратура проводит проверку в акватории Чудского озера
07.02.2022, 16:315 Псковский губернатор поручил контролировать содержание дорог во время непогоды 07.02.2022, 16:182 Серебряная цепь народа сето пополнила фонд псковского музея 07.02.2022, 16:134 Директор института ПсковГУ прокомментировала ситуацию с допуском на занятия студентов-антиваксеров 07.02.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе, пострадал человек
07.02.2022, 16:010 Проверка системы оповещения пройдет в Пскове 8 февраля 07.02.2022, 15:543 Борис Елкин и Елена Полонская вошли в десятку самых цитируемых градоначальников в СЗФО 07.02.2022, 15:510 «Гербарий» на встрече с псковичами покажет тикток-блогер 07.02.2022, 15:320 Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе
07.02.2022, 15:260 Почти 1300 читателей ПЛН приняли участие в опросе о вакцинации детей от COVID-19 07.02.2022, 15:221 Неустойчивую погоду на февральских праздниках пообещали псковские синоптики 07.02.2022, 15:160 Где в Псковской области происходит больше аварий, рассказали в ГИБДД 07.02.2022, 15:020 Интерактив: Уборка наоборот
07.02.2022, 14:590 Количество ДТП в Псковской области сократилось более чем на 14% за год 07.02.2022, 14:560 Российская фигуристка впервые в истории Олимпийских игр исполнила четверной прыжок 07.02.2022, 14:550 В псковской ГИБДД назвали самую частую причину ДТП 07.02.2022, 14:534 Сообщения о минировании офисов КПРФ в Псковской области не подтвердились
07.02.2022, 14:470 Водитель «Шкоды» пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе 07.02.2022, 14:381 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин. ВИДЕО 07.02.2022, 14:311 Сотрудники псковской ГИБДД задержали более 2500 нетрезвых водителей за год 07.02.2022, 14:231 Сенатор Клишас указал на недостатки законопроекта о самообороне при защите жилища
07.02.2022, 14:100 Снег и до +2 градусов ожидается в Псковской области 8 февраля 07.02.2022, 13:580 Александр Козловский оформил подписку на журналы великолукскому реабилитационному центру 07.02.2022, 13:410 Tele2 увеличила число В2В-абонентов в регионах Северо-Запада на 20% 07.02.2022, 13:330 Эксперт объяснила, когда записи в реестре недвижимости становятся архивными
07.02.2022, 13:140 Из Псковско-Чудского озера за год выловили около 2,5 тысячи тонн рыбы 07.02.2022, 13:091 В Великих Луках сообщили о минировании горкома КПРФ 07.02.2022, 13:050 Псковский архив рассказал, что входило в коллекцию купца Плюшкина 07.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
07.02.2022, 12:597 Виктор Мусатов оценил возможность полного истребления кабанов в Псковской области 07.02.2022, 12:570 Посвященную пяти органам чувств культурную программу организовали в Пскове 07.02.2022, 12:520 «Беседка»: Псковский волк нам не товарищ. ВИДЕО 07.02.2022, 12:470 Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома
07.02.2022, 12:462 Псковскую область за последние годы сильно замусорили и захламили - Виктор Мусатов 07.02.2022, 12:452 YouTube-блогинг по-псковски 07.02.2022, 12:370 Псковские охотники за год застрелили более 300 волков 07.02.2022, 12:360 В Плюсском районе осудили мужчину за удар тарелкой по лицу знакомой
07.02.2022, 12:331 Нападение волков на собак в Псковской области связали с сокращением численности кабана 07.02.2022, 12:220 «Постскриптум»: Об Олимпиаде, чуждых идеях и наказании за порчу вакцин 07.02.2022, 12:210 Мастер-класс по дзюдо провели для воспитанников спортшколы в Великих Луках 07.02.2022, 12:190 Численность волков в Псковской области сократилась на 17%
07.02.2022, 12:170 Тренер женской сборной России по хоккею заявил о двух случаях COVID-19 в команде 07.02.2022, 12:083 Более 20 млн рублей выделят на ремонт лицея №21 в Пскове 07.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Виктором Мусатовым 07.02.2022, 11:515 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще восемь человек
07.02.2022, 11:490 Пожилая псковичка поговорила по телефону с «внуком» и лишилась денег 07.02.2022, 11:380 Псковичей приглашают на службу по контракту в Чечню 07.02.2022, 11:276 Сделать похороны госуслугой предложили в Госдуме 07.02.2022, 11:250 В Пскове девушку подозревают в обороте «дизайнерского» наркотика
07.02.2022, 11:220 ПЛН-ТВ: Музей советского быта в Пскове 07.02.2022, 11:150 Более 1800 нарушений ПДД пресекли псковские полицейские за неделю 07.02.2022, 11:131 Псковичи могут стать дипломированными звонарями 07.02.2022, 11:071 Псковичам напомнили о возможности оплатить поставку газа без комиссии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru