Политика

Андрей Турчак стал зампредседателя комиссии народной программы «Единой России»

«Единая Россия» представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы. За дальнейшую реализацию каждого из 14 направлений программы будут отвечать координаторы — их утвердила программная комиссия, заместителем председателя которой избрали секретаря Генерального совета партии, сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» уже реализовала ряд инициатив, которые были включены в народную программу по поручению президента, а также обеспечила главное условие выполнения программы — принятие федерального бюджета, отметил председатель партии, глава программной комиссии Дмитрий Медведев. В первую очередь реализован ряд положений, направленных на социальную поддержку граждан.

«Это и отмена уплаты налога на доходы от продажи квартир для семей с детьми. Установлен законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий и средств социального контракта за долги по банковским кредитам или по решению суда. Перед выборами мы обещали гражданам увеличить возраст автомобилей, которые подлежат обязательному техосмотру. Можно сказать, что обязательство перевыполнено», — напомнил председатель партии, говоря об отмене обязательного техосмотра.

В числе приоритетных направлений народной программы, которые «Единая Россия» обеспечила в бюджете, капитальный ремонт и строительство новых школ, модернизация первичного звена здравоохранения, создание «санитарного щита» страны, поставка в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи.

«Удалось увеличить финансирование комплексного развития села. В том числе — на строительство социокультурных комплексов. Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Многие меры в нее включены по инициативе партии. Благодаря нашим поправкам в бюджет финансирование программы выросло почти на 3 миллиарда рублей», — рассказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что по инициативе партии были внесены поправки в бюджет, уже в этом году капитально отремонтируют более 1300 школ. Будут реализованы более 3,5 тысячи проектов благоустройства в сельской местности. Появились новые направления — такие как реконструкция и развитие муниципальных музеев. На их модернизацию в ближайшие три года в бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.

Главная задача «Единой России» при реализации этих и других положений народной программы партии, включая социальную газификацию, ремонт почтовых отделений или строительство домов культуры на селе — организация обратной связи с людьми, подчеркнул Андрей Турчак.

«Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня», — добавил он.

По словам Андрея Турчака, все депутаты могут быть закреплены и нести персональную ответственность за реализацию конкретных пунктов программы. Координировать их работу будут ответственные по 14 направлениям, которых утвердили на заседании программной комиссии. В свою очередь координаторы отчитываются о работе перед президиумом комиссии, а курируют их работу главы профильных партийных комиссий — лидеры «пятерки» списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

В ближайшее время координаторы представят «дорожные» карты по своим направлениям народной программы на 2022 и до 2026 года. Первым о промежуточных итогах и планах работы по своему направлению, рассказал координатор блока «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, выполнение инициатив «Единой России» в этой части идет уверенными темпами. Уже закончено строительство 346 объектов в 44 регионах. В учреждения здравоохранения поставлено более 21,5 тысячи единиц оборудования и закуплено семь тысяч автомобилей.

«Сейчас нужно остановиться на проблемных точках — это дефицит кадров первичного звена и лекарственное обеспечение. Планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Приоритетные направления работы по блоку «Крепкая семья» представила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, партия ведет работу над расширением сферы применения материнского капитала. Уже поддержана инициатива по его расширению на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Еще одно направление работы — разработка программы адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей̆. Также министерство науки и высшего образования поддержало предложение «Единой России» о создании в общежитиях вузов семейных комнат.

Один из самых объемных вопросов — расширение системы и охвата социальной поддержки семей с детьми.

«Работа по этому вопросу начата в рамках нашей комиссии — это закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи. Запущен мониторинг, мы в ближайшее заседание подведем итоги и выйдем на конкретное решение», — сказала Анна Кузнецова.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, назначенный ответственным секретарем программной комиссии, подчеркнул, что работа партии над реализацией положений документа должна быть понятной людям, они должны быть вовлечены в принятие решений по каждому конкретному объекту, участвовать в приемке работ.

«Это и есть защита, забота, развитие. То, с чем мы шли на выборы», — сказал Александр Сидякин.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что народная программа «Единой России» должна консолидировать людей, опираться на работу с ними — только тогда она будет успешной.

«Нужно обсуждать, что реально необходимо людям. Это задача для каждого члена партии и координаторов, которые отвечают за выполнение направлений. Это формирование общей основы, чтобы партия была готова к будущим предвыборным кампаниям и занималась той работой, которой обязана заниматься, будучи мощной политической силой. Партией, которая объединяет огромное количество людей», — заключил председатель «Единой России».

На заседании программной комиссии был также утвержден ее состав. Председателем программной комиссии стал Дмитрий Медведев, его заместителем — Андрей Турчак. В состав президиума вошли: председатель Высшего совета партии, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов; председатель комиссии Генсовета партии по развитию Восточной Сибири, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу; председатель комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; председатель комиссии Генсовета партии по здравоохранению, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко; председатель комиссии Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержки семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова; председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева; председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко; председатель Госдумы Вячеслав Володин; руководитель фракции Единой России в Госдуме Владимир Васильев; ответственный секретарь программной комиссии, руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Также были утверждены координаторы по направлениям народной программы: координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев; координатор направления «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова; координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов; координатор направления «Забота о каждом нуждающемся», председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко; координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова; координатор направления «Удобная и комфортная жизнь», председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов; координатор направления «Экология для жизни», председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин; координатор направления «Экономика развития», заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев; координатор направления «Государство для человека», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров; координатор направления «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина; координатор направления «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов; координатор направления «Культура, история, традиции», председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова; координатор направления «Гражданская солидарность и молодежная политика», первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев и координатор направления «Внешняя и оборонная политика», заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев.