17 партий допущены к сентябрьским выборам в России

В сентябрьских парламентских выборах 2026 года имеют право поучаствовать 17 партий. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИКа.
По данным Минюста, среди допущенных к выборам партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Демократическая партия России», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия за справедливость», «Партия прогресса», «Российская партия свободы и справедливости», «Партия пенсионеров», «Родина», «Казачья партия России», «Партия возрождения России» и «Партия прямой демократии».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму. В ЦИКе сообщили о старте избирательной кампании. Выдвижение кандидатов пройдет с 17 июня по 11 июля, а не позднее 00:00 следующего дня ЦИК должен получить от них все необходимые документы.
Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, в том числе в Псковской области, а в 10 административных центрах — горсоветов, пишет «Коммерсантъ».