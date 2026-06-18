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17 партий допущены к сентябрьским выборам в России

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В сентябрьских парламентских выборах 2026 года имеют право поучаствовать 17 партий. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИКа.

«К текущему электоральному сезону сейчас выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы. А из них 17 имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах»,— отметила Памфилова.

По данным Минюста, среди допущенных к выборам партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Демократическая партия России», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия за справедливость», «Партия прогресса», «Российская партия свободы и справедливости», «Партия пенсионеров», «Родина», «Казачья партия России», «Партия возрождения России» и «Партия прямой демократии».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму. В ЦИКе сообщили о старте избирательной кампании. Выдвижение кандидатов пройдет с 17 июня по 11 июля, а не позднее 00:00 следующего дня ЦИК должен получить от них все необходимые документы.

Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, в том числе в Псковской области, а в 10 административных центрах — горсоветов, пишет «Коммерсантъ».

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